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До вбивства медиків у Смузі Гази призвели “професійні помилки”, ‒ ЦАХАЛ

Розслідування інциденту Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявило низку недоліків, включно з “оперативним непорозуміння” та “порушенням наказів”.

До вбивства медиків у Смузі Гази призвели “професійні помилки”, ‒ ЦАХАЛ
Фото: BBC

Ізраїльські військові заявили, що "професійні помилки" призвели до загибелі 15 рятувальників у Смузі Гази у березні, пише BBC.

Розслідування інциденту Армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) виявило низку недоліків, включно з “оперативним непорозуміння” та “порушенням наказів”.

Заступника командира задіяного підрозділу звільнили “за надання неповного та неточного звіту під час розбору”.

Представниця Палестинського товариства Червоного Півмісяця (PRCS) заявила, що звіт був “недійсним”, оскільки він “виправдовує та перекладає відповідальність на особисту помилку польового командування, коли правда зовсім інша”.

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23 березня вбили 14 працівників екстреної допомоги та співробітника ООН після того, як ізраїльські військові обстріляли колону машин швидкої допомоги PRCS, автомобіль ООН та пожежну машину.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що її війська відкрили вогонь, вважаючи, що вони зіткнулися з загрозою з боку ворожих сил. Її розслідування показало, що шість із загиблих були членами ХАМАС, ЦАХАЛ заперечив, що це “були страти без судочинства”.

У звіті сказано, що інцидент стався у “зоні ворожих і небезпечних бойових дій”, і що командир відчув безпосередню і відчутну загрозу після швидкого наближення транспортних засобів. Він заявив також про “погану нічну видимість”, що, за словами ЦАХАЛу, означало, що командир не іднтифікував машини як машини швидкої допомоги.

Ще один командир “отримає догану” за “загальну відповідальність за інцидент”, додається у звіті.

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