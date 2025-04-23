«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
«Відбувається зміна ставлення тої частини американців, яка вважала, що з Росією можна знайти компроміс»
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Habemus Papam! Як і серед кого обиратимуть нового Папу
Habemus Papam! Як і серед кого обиратимуть нового Папу
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
ГоловнаСвіт

Адміністрація Трампа розглядає можливість зниження тарифів на китайські товари

Щоправда, таке рішення не буде ухвалене в односторонньому порядку.

Адміністрація Трампа розглядає можливість зниження тарифів на китайські товари
Президент США Дональд Трамп і радник США з національної безпеки Волц
Фото: Haiyun Jiang for The New York Times

Адміністрація Дональда Трампа може знизити мита на імпорт товарів з Китаю перед початком перемовин із Пекіном, передає Reuters.

Розглядається зниження тарифів із 145% до 50–65%. Джерело видання уточнило, що рішення не буде ухвалене в односторонньому порядку.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

«Ми укладемо чесну угоду з Китаєм», — сказав Дональд Трамп журналістам 23 квітня, не уточнюючи деталей.

Представник Білого дому Куш Десай заявив, що будь-які повідомлення про мита є «чистими домислами», якщо вони не походять безпосередньо від Трампа.

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив, що обидві сторони вважають нинішні ставки нестабільними, однак поки невідомо, коли розпочнуться переговори.

The Wall Street Journal писало, що розглядають кілька сценаріїв, зокрема, багаторівневий підхід: мито на рівні 35% для товарів без загрози національній безпеці та понад 100% — для стратегічно важливих.

На тлі повідомлень ринки зреагували позитивно: індекс S&P 500 зріс на 3% у середині торгів.

  • У середу Дональд Трамп заявив, що високі мита на товари з Китаю “суттєво знизяться, але не будуть нульовими”.
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies