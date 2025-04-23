Адміністрація Трампа розглядає можливість зниження тарифів на китайські товари

Щоправда, таке рішення не буде ухвалене в односторонньому порядку.

Президент США Дональд Трамп і радник США з національної безпеки Волц

Адміністрація Дональда Трампа може знизити мита на імпорт товарів з Китаю перед початком перемовин із Пекіном, передає Reuters.

Розглядається зниження тарифів із 145% до 50–65%. Джерело видання уточнило, що рішення не буде ухвалене в односторонньому порядку.

«Ми укладемо чесну угоду з Китаєм», — сказав Дональд Трамп журналістам 23 квітня, не уточнюючи деталей.

Представник Білого дому Куш Десай заявив, що будь-які повідомлення про мита є «чистими домислами», якщо вони не походять безпосередньо від Трампа.

Міністр фінансів США Скотт Бессент підтвердив, що обидві сторони вважають нинішні ставки нестабільними, однак поки невідомо, коли розпочнуться переговори.

The Wall Street Journal писало, що розглядають кілька сценаріїв, зокрема, багаторівневий підхід: мито на рівні 35% для товарів без загрози національній безпеці та понад 100% — для стратегічно важливих.

На тлі повідомлень ринки зреагували позитивно: індекс S&P 500 зріс на 3% у середині торгів.