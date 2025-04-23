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Гегсет заявив, що США не можуть бути гарантом безпеки Європи

"Час, коли США залишались єдиним стовпом безпеки на континенті, минув".

Гегсет заявив, що США не можуть бути гарантом безпеки Європи
міністр оборони США Піт Гегсет
Фото: Facebook/Pete Hegseth

Сполучені Штати вже не можуть бути єдиним гарантом європейської безпеки. Європа повинна взяти на себе військову відповідальність і стати лідером, заявив під час брифінгу очільник Пентагону Піт Гегсет, пише "Суспільне".

Гегсет наголосив, що США вже передали керівництво контактною групою з питань оборони України Великій Британії та Німеччині. Це рішення символізує перехід до ширшого залучення партнерів у питаннях оборони.

За словами глави Пентагону, Польща зобов'язалася витрачати 5% свого ВВП на оборону, що є прикладом для інших країн Альянсу. Він зазначив, що 2% недостатньо, враховуючи загрози, з якими може стикнутися та, чи інша держава.

Він підкреслив, що Європа має посилити військову силу та зміцнити НАТО, оскільки "час, коли США залишались єдиним стовпом безпеки на континенті, минув".

"Час Сполучених Штатів як єдиного гаранта європейської безпеки, минув. Це давно назрівало. Європа має посилити військову силу та посилити НАТО", — заявив міністр.

  • Найбільші військові сили Європи розробляють плани щодо поступового перебирання на себе більшої відповідальності за оборону континенту замість США.
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