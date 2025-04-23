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Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він «шкодить мирним переговорам із Росією»

Президент США заявив, що чекає «можливості допомогти і Україні, і Росії».

Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він «шкодить мирним переговорам із Росією»
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп звинуватив українського колегу Володимира Зеленського в тому, що він «шкодить мирним переговорам із Росією» через відмову визнати окупацію Криму.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі.

«Президент України Володимир Зеленський хизується на першій шпальті The Wall Street Journal, заявляючи: «Україна ніколи не визнає юридично окупацію Криму. Тут нема про що говорити». Така заява дуже шкодить мирним переговорам із Росією, адже Крим було втрачено ще багато років тому – за президенства Барака Обами – і це навіть не є предметом для обговорення», - написав Трамп.

Він додав, що «ніхто не просить Зеленського визнавати Крим російською територією» і вважає такі заяви провокаційними й такими, що «ускладнюють можливість врегулювання цієї війни». 

«Йому нема чим пишатися! Ситуація для України критична — він може або обрати мир, або воювати ще три роки, перш ніж втратить усю країну. Я не маю нічого спільного з Росією, але маю велике бажання зупинити загибель у середньому п’яти тисяч російських і українських солдатів щотижня, які вмирають абсолютно без сенсу... Ми дуже близькі до угоди, але людині, в якої «немає жодних козирів», пора нарешті зробити те, що треба», - заявив Трамп.

Він додав, що «з нетерпінням» чекає на можливість «допомогти і Україні, і Росії вийти з цього повного й абсолютного хаосу».

Жодних звинувачень у бік Росії, яка вторгнулася в Україну, а останніми днями посилила обстріли і вбила багато мирних українців, від Трампа не прозвучало.

  • 23 квітня у Лондоні в резиденції міністра закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі відбулася зустріч представників України, Великобританії, Німеччини та Франції для обговорення кроків із досягнення справедливого та стійкого миру в Україні. Це було продовженням переговорів, що відбулися в Парижі раніше.
  • Інформації про присутність представників США на заході не було.
  • Планувалося, що в нинішніх консультаціях візьмуть участь США, Україна, Франція, Німеччина і Велика Британія на рівні топдипломатів, а також окремо – на рівні інших посадовців. Та після скасування візиту Марком Рубіо зустріч міністрів закордонних справ п'яти країн відклали. CNN пов'язує відмову від поїздки з тим, що Україна не погодилася на пропозицію США визнати Крим частиною Росії.
  • Віцепрезидент Джей Ді Венс того ж дня сказав, що Вашингтон очікує територіальних поступок і від України, і від Росії, а якщо не вдасться – він вийде з переговорів. 
  • Опісля українська перша віцепрем’єр-міністерка Юлія Свириденко відповіла, що Україна капітулювати не збирається.
  • На брифінгу 22 квітня Зеленський запевнив журналістів, що Київ ніколи не визнаватиме юридично Криму російським.
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