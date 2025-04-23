Трамп звинуватив Зеленського в тому, що він «шкодить мирним переговорам із Росією»

Президент США Дональд Трамп звинуватив українського колегу Володимира Зеленського в тому, що він «шкодить мирним переговорам із Росією» через відмову визнати окупацію Криму.

Про це Трамп написав у своїй соцмережі.

«Президент України Володимир Зеленський хизується на першій шпальті The Wall Street Journal, заявляючи: «Україна ніколи не визнає юридично окупацію Криму. Тут нема про що говорити». Така заява дуже шкодить мирним переговорам із Росією, адже Крим було втрачено ще багато років тому – за президенства Барака Обами – і це навіть не є предметом для обговорення», - написав Трамп.

Він додав, що «ніхто не просить Зеленського визнавати Крим російською територією» і вважає такі заяви провокаційними й такими, що «ускладнюють можливість врегулювання цієї війни».

«Йому нема чим пишатися! Ситуація для України критична — він може або обрати мир, або воювати ще три роки, перш ніж втратить усю країну. Я не маю нічого спільного з Росією, але маю велике бажання зупинити загибель у середньому п’яти тисяч російських і українських солдатів щотижня, які вмирають абсолютно без сенсу... Ми дуже близькі до угоди, але людині, в якої «немає жодних козирів», пора нарешті зробити те, що треба», - заявив Трамп.

Він додав, що «з нетерпінням» чекає на можливість «допомогти і Україні, і Росії вийти з цього повного й абсолютного хаосу».

Жодних звинувачень у бік Росії, яка вторгнулася в Україну, а останніми днями посилила обстріли і вбила багато мирних українців, від Трампа не прозвучало.