Заплановану у Лондоні зустріч міністрів закордонних справ відклали через відсутність Рубіо (доповнено)

Зустріч міністрів закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини, США та України, заплановану на сьогодні в Лондоні, відклали. Спершу про це написало видання Sky News, а потім офіційно підтвердили в уряди Британії, передає The Guardian.

Натомість відбудуться перемовини інших високопосадовців цих п'яти країн, хоча український міністр закордонних справ все ще перебуватиме у Лондоні та, імовірно, зустрінеться з британським колегою Девідом Леммі. Зустрічі будуть закритими для преси.

"Сьогоднішня зустріч міністрів закордонних справ з мирних переговорів по Україні переноситься. Переговори на офіційному рівні триватимуть, але вони закриті для ЗМІ", – прокоментували в Офісі з закордонних справ Великої Британії.

Учора США повідомили, що держсекретар Марко Рубіо не братиме участі в лондонських переговорах. Спочатку він планував зустрітися з Леммі та міністрами закордонних справ України, Франції і Німеччини.

У зв'язку з цим, за даними журналістів, Париж і Берлін теж скасували поїздки своїх міністрів. Але зустріч на міністерському рівні повинна відбутися найближчим часом.

З Рубіо британський міністр учора провів телефонну розмову, яку охарактеризував як продуктивну.

"Сполучене Королівство працює зі США, Україною і Європою заради миру і закінчення Путінського незаконного вторгнення. Перемовини тривають у темпі, і офіційні особи зустрінуться в Лондоні завтра. Це критичний момент для України, Британії та євроатлантичної безпеки", – сказав Леммі.

Productive call with @SecRubio. The UK is working with the US, Ukraine and Europe for peace and to put an end to Putin’s illegal invasion. Talks continue at pace and officials will meet in London tomorrow. This is a critical moment for Ukraine, Britain and Euro-Atlantic security. https://t.co/HmHvtGsnoE — David Lammy (@DavidLammy) April 22, 2025

Рубіо зі свого боку сказав, що "наша команда з нетерпінням чекає змістовних і хороших технічних зустрічей з українськими та британськими колегами. Я з нетерпінням чекаю на подальші дії після поточних обговорень у Лондоні та перенесення моєї поїздки до Великої Британії на найближчі місяці".

Зустріч у Лондоні

Нині українська, європейська і американська делегації матимуть зустріч у Лондоні, де продовжать обговорювати шляхи припинення вогню та настання миру. Український президент сказав, що головна тема – як досягнути безумовного або часткового припинення вогню.

Це буде уже друга зустріч на високому рівні: перша відбулася минулого четверга у Парижі. Саме там, за даними Wall Street Jourmal, українські та європейські представники отримали письмові пропозиції від США, однією з яких є можливість визнання Криму територією Росії. Але це, як підкреслив співрозмовник газети, лише тема для обговорення, і Україна погоджуватися не зобов'язана.

Зустрічі в європейських столицях відбуваються разом з представниками країн ЄС і Великої Британії, які працюють в межах "коаліції охочих". До цього делегації США та України мали декілька раундів переговорів у Саудівській Аравії – як і росіяни, які зустрічалися з американцями окремо. Результатом цих зустрічей стала домовленість про енергетичне перемир'я, якої Росія не дотрималася. Вона справді зменшила кількість ударів по енергетиці, які і змінила тип зброї, але загальне число атак не знизилося. Ворог продовжував бити по цивільній інфраструктурі, зокрема провів дві смертоносні атаки на Суми й Кривий Ріг.