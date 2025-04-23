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Заплановану у Лондоні зустріч міністрів закордонних справ відклали через відсутність Рубіо (доповнено)

Участь у переговорах братимуть інші посадовці. 

Заплановану у Лондоні зустріч міністрів закордонних справ відклали через відсутність Рубіо (доповнено)
Фото: EPA/UPG

Зустріч міністрів закордонних справ Великої Британії, Франції, Німеччини, США та України, заплановану на сьогодні в Лондоні, відклали. Спершу про це написало видання Sky News, а потім офіційно підтвердили в уряди Британії, передає The Guardian. 

Натомість відбудуться перемовини інших високопосадовців цих п'яти країн, хоча український міністр закордонних справ все ще перебуватиме у Лондоні та, імовірно, зустрінеться з британським колегою Девідом Леммі. Зустрічі будуть закритими для преси. 

"Сьогоднішня зустріч міністрів закордонних справ з мирних переговорів по Україні переноситься. Переговори на офіційному рівні триватимуть, але вони закриті для ЗМІ", – прокоментували в Офісі з закордонних справ Великої Британії. 

Учора США повідомили, що держсекретар Марко Рубіо не братиме участі в лондонських переговорах. Спочатку він планував зустрітися з Леммі та міністрами закордонних справ України, Франції і Німеччини. 

У зв'язку з цим, за даними журналістів, Париж і Берлін теж скасували поїздки своїх міністрів. Але зустріч на міністерському рівні повинна відбутися найближчим часом. 

З Рубіо британський міністр учора провів телефонну розмову, яку охарактеризував як продуктивну. 

"Сполучене Королівство працює зі США, Україною і Європою заради миру і закінчення Путінського незаконного вторгнення. Перемовини тривають у темпі, і офіційні особи зустрінуться в Лондоні завтра. Це критичний момент для України, Британії та євроатлантичної безпеки", – сказав Леммі. 

Рубіо зі свого боку сказав, що "наша команда з нетерпінням чекає змістовних і хороших технічних зустрічей з українськими та британськими колегами. Я з нетерпінням чекаю на подальші дії після поточних обговорень у Лондоні та перенесення моєї поїздки до Великої Британії на найближчі місяці".

Зустріч у Лондоні 

Нині українська, європейська і американська делегації матимуть зустріч у Лондоні, де продовжать обговорювати шляхи припинення вогню та настання миру. Український президент сказав, що головна тема – як досягнути безумовного або часткового припинення вогню. 

Це буде уже друга зустріч на високому рівні: перша відбулася минулого четверга у Парижі. Саме там, за даними Wall Street Jourmal, українські та європейські представники отримали письмові пропозиції від США, однією з яких є можливість визнання Криму територією Росії. Але це, як підкреслив співрозмовник газети, лише тема для обговорення, і Україна погоджуватися не зобов'язана. 

Зустрічі в європейських столицях відбуваються разом з представниками країн ЄС і Великої Британії, які працюють в межах "коаліції охочих". До цього делегації США та України мали декілька раундів переговорів у Саудівській Аравії – як і росіяни, які зустрічалися з американцями окремо. Результатом цих зустрічей стала домовленість про енергетичне перемир'я, якої Росія не дотрималася. Вона справді зменшила кількість ударів по енергетиці, які і змінила тип зброї, але загальне число атак не знизилося. Ворог продовжував бити по цивільній інфраструктурі, зокрема провів дві смертоносні атаки на Суми й Кривий Ріг. 

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