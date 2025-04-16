МЗС: Росія понад 30 разів порушила енергетичне перемир'я

За останню добу зафіксовано три порушення енергетичного перемир'я з боку РФ.

Від 25 березня, з початку "енергетичного перемир'я", Росія понад 30 разів атакувала обʼєкти енергетики в Україні.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу, пише "Укрінформ".

“Всього за час цього "енергетичного перемирʼя" Росія порушила (його) – те, що стосується саме обʼєктів енергетики, – понад 30 разів. Ми передаємо детальні факти про всі ці порушення, направляємо регулярно до столиць держав-партнерів і штаб-квартир міжнародних організацій”, – каже Тихий.

Речник підкреслює, лише за останню добу зафіксовано три порушення енергетичного перемирʼя з боку Росії. У Миколаївській області і на околицях Херсона внаслідок російських обстрілів пошкоджено трансформатори, а у Полтавській області – лінію електропередачі.

Тихий підкреслює, що режим припинення вогню по енергетичних об'єктах діє з 25 березня.