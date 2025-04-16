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МЗС: Росія понад 30 разів порушила енергетичне перемир'я

За останню добу зафіксовано три порушення енергетичного перемир'я з боку РФ.

МЗС: Росія понад 30 разів порушила енергетичне перемир'я
Георгій Тихий
Фото: МЗС України

Від 25 березня, з початку "енергетичного перемир'я", Росія понад 30 разів атакувала обʼєкти енергетики в Україні.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на брифінгу, пише "Укрінформ".

“Всього за час цього "енергетичного перемирʼя" Росія порушила (його) – те, що стосується саме обʼєктів енергетики, – понад 30 разів. Ми передаємо детальні факти про всі ці порушення, направляємо регулярно до столиць держав-партнерів і штаб-квартир міжнародних організацій”, – каже Тихий.

Речник підкреслює, лише за останню добу зафіксовано три порушення енергетичного перемирʼя з боку Росії. У Миколаївській області і на околицях Херсона внаслідок російських обстрілів пошкоджено трансформатори, а у Полтавській області – лінію електропередачі.

Тихий підкреслює, що  режим припинення вогню по енергетичних об'єктах діє з 25 березня.

  • 11 березня США під час переговорів з українською делегацією в Саудівській Аравії запропонували запровадити 30-денне припинення вогню на всій лінії фронту. Україна підтримала цю пропозицію. Дональд Трамп розраховував отримати згоду від Володимира Путіна по телефону, проте після їхньої розмови оголосили лише про готовність припинити удари по енергетичній інфраструктурі. 
  • Путін на пресконференції заявляв, що сама ідея перемир’я йому подобається, але є дуже багато “нюансів”.
  • У розмові з Дональдом Трампом 19 березня Володимир Зеленський погодився припинити удари по енергетичних об'єктах Росії. 
  • Напередодні, 18 березня, президент США розповів про свою телефонну розмову з російським диктатором Путіним.
  • Вони домовилися про негайне припинення вогню щодо всієї енергетичної та інфраструктурної сфери. Білий дім повідомив про готовність Росії не бити по українській інфраструктурі та енергетиці протягом 30 днів. 
  • Також президенти домовилися продовжувати "технічні переговори" стосовно припинення вогню а морі та, в подальшому, повного припинення вогню і сталого миру. З цього очевидно, що Москва, на відміну від Києва, свою готовність до 30-денного режиму тиші по всій лінії фронту не висловила.
  • Наступного дня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що у ніч на 19 березня 2025 року (із 19.00 18 березня) росіяни застосували по Україні дві балістичні ракети Іскандер-М, чотири зенітні керовані ракети С-300 та 145 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів.
  • Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.
  • Але спецпредставник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф заперечив, що Росія порушила угоду щодо ненападу на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна.
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