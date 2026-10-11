Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Алексом Стуббом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це Зеленський повідомив у фейсбуці.

"Щойно говорив з Марком Карні, Алексом Стуббом і Марком Рютте. І ми обговорили енергетичне припинення вогню, яке оголосив президент Трамп. Україна підтримує припинення вогню, і важливо, щоб в Росії підтримали", - написав він.

Президент додав, що наразі очікує на деталі від американської сторони.

"З нашого, українського боку завжди повна підтримка деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни та гарантування довготривалого миру", - наголосив Зеленський.

Раніше сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною "набирає чинності негайно".

9 жовтня Трамп заявив, що домовився з російським лідером Владіміром Путіним про постачання дизельного пального РФ на американський і світовий ринки. Видання AXIOS повідомило, що Трамп вирішив укласти цю угоду після того, як Зеленський відмовився на вимогу Вашингтона в односторонньому порядку припинити удари по російських НПЗ.

Трамп розкритикував президента України, мовляв той “не готовий укладати угоди”, а Україні варто обрати нового лідера, який зможе домовитися про завершення війни. Зеленський відповів, що Україна готова припинити атаки на російські НПЗ, якщо Москва зупинить удари по українській енергетиці. Він також сказав, що Україна організує вибори, якщо РФ погодиться на 60-денне повне припинення вогню.

Росія неодноразово погоджувалася на різні перемир’я, переважно локальні чи тематичні, але постійно їх порушувала. Жодне з них не було виконане повністю. Наприклад, минулого року наприкінці березня Україна й Росія зобов’язалися припинити взаємні удари по енергетиці на 30 днів. Про тимчасовий мораторій домовилися за посередництва США. Однак, Росія одразу порушила це перемир'я. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Чи справді провалилося енергетичне перемир'я? Головні висновки".