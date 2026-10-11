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Зеленський обговорив енергетичне перемир'я з генсеком НАТО, прем'єром Канади і президентом Фінляндії

Президент наголосив, що Україна підтримає будь-які деескалаційні кроки. 

Зеленський обговорив енергетичне перемир'я з генсеком НАТО, прем'єром Канади і президентом Фінляндії
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський провів розмову з прем'єром Канади Марком Карні, президентом Фінляндії Алексом Стуббом і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це Зеленський повідомив у фейсбуці.

"Щойно говорив з Марком Карні, Алексом Стуббом і Марком Рютте. І ми обговорили енергетичне припинення вогню, яке оголосив президент Трамп. Україна підтримує припинення вогню, і важливо, щоб в Росії підтримали", - написав він.

Президент додав, що наразі очікує на деталі від американської сторони. 

"З нашого, українського боку завжди повна підтримка деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни та гарантування довготривалого миру", - наголосив Зеленський.

  • Раніше сьогодні президент США Дональд Трамп заявив, що енергетичне перемир’я у війні між Росією та Україною "набирає чинності негайно".
  • 9 жовтня Трамп заявив, що домовився з російським лідером Владіміром Путіним про постачання дизельного пального РФ на американський і світовий ринки. Видання AXIOS повідомило, що Трамп вирішив укласти цю угоду після того, як Зеленський відмовився на вимогу Вашингтона в односторонньому порядку припинити удари по російських НПЗ.

Росія неодноразово погоджувалася на різні перемир’я, переважно локальні чи тематичні, але постійно їх порушувала. Жодне з них не було виконане повністю. Наприклад, минулого року наприкінці березня Україна й Росія зобов’язалися припинити взаємні удари по енергетиці на 30 днів. Про тимчасовий мораторій домовилися за посередництва США. Однак, Росія одразу порушила це перемир'я. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Чи справді провалилося енергетичне перемир'я? Головні висновки".

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