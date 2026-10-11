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На Рівненщині помер 13-річний хлопчик, який дістав поранення внаслідок обстрілу РФ

Наразі у лікарні залишаються 12-річна дівчинка та 32-річна жінка.

На Рівненщині помер 13-річний хлопчик, який дістав поранення внаслідок обстрілу РФ

Учора у лікарні помер 13-річний хлопчик, який дістав поранення внаслідок удару російського дрона у Рівненській області, повідомили у Національній поліції.

Медики майже добу боролися за його життя. За попередньою інформацією, хлопчик разом з іншими дітьми перебував на вулиці, тому вони постраждали найбільше.

Наразі в медзакладі залишаються 12-річна дівчинка та 32-річна жінка, якій провели оперативне втручання. Загрози їхньому життю немає.

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9 жовтня стало відомо, що на півночі Рівненщини внаслідок чергової російської атаки постраждала багатодітна родина. Семеро людей були поранені.

Також упродовж цієї ночі та першої половини дня ворог атакував Сарненський район ударними безпілотниками. Унаслідок атаки постраждали троє людей: 34-х і 33-річний чоловіки, а також 43-річна жінка.

У потерпілих діагностували осколкові поранення та забійні рани. Після надання необхідної медичної допомоги їх відпустили.

Також ударною хвилею пошкоджено житлові будівлі, господарські приміщення та установу.

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