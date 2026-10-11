Зеленський обговорив з Туском безпекову ситуацію та всі наявні загрози

Президент Володимир Зеленський поспілкувався з премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском, йдеться у телеграм-каналі українського лідера.

“Вдячний за підтримку й повне розуміння безпекової ситуації та всіх наявних загроз. Обговорили, що саме може зміцнити наші позиції і можливості захищатися від російської агресивності”, – заявив Зеленський.

Президент поінформував очільника польського уряду про оборонні потреби України.

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“Значно більше зараз обстрілів та значно більше російської дестабілізаційної активності. Польські позиції сильні, і принципово, що ми разом працюємо заради гарантування безпеки”, – додав він.

Зеленський підкреслив, що політики скоординували дипломатичну активність напередодні зустрічей на рівні ЄС в Брюсселі.

Раніше стало відомо, що поліція Польщі отримала інформацію про можливий замах на Дональда Туска та віцепрем’єра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. Через потенційну загрозу силові структури країни скликали спеціальну нараду.

Заяви Трампа і їх наслідки

Президент США Дональд Трамп заявив, що домовився з російським лідером Володимиром Путіним про постачання дизельного пального РФ на американський і світовий ринки. Видання AXIOS повідомило, що Трамп вирішив укласти цю угоду після того, як Володимир Зеленський відмовився на вимогу Вашингтона в односторонньому порядку припинити удари по російських НПЗ.

Трамп розкритикував Зеленського, мовляв той “не готовий укладати угоди”, а Україні варто обрати нового лідера, який зможе домовитися про завершення війни.

Американська сторона також погрожувала, що США можуть позбавити Україну доступу до розвідувальних даних, якщо Київ продовжить ігнорувати вимоги Трампа.