Поліція Польщі отримала інформацію про можливий замах на прем’єр-міністра Дональда Туска та віцепрем’єра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. Через потенційну загрозу силові структури країни скликали спеціальну нараду.
Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Галецька в соцмережі X, пише Onet.
За її словами, міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський і міністр-координатор спеціальних служб Томаш Сємоняк доручили вжити необхідних заходів після отримання інформації.
На 11 жовтня об 11:00 за місцевим часом запланували нараду в Центрі антитерористичної діяльності Агентства внутрішньої безпеки Польщі. У ній мають взяти участь представники поліції, Служби охорони держави та Агентства внутрішньої безпеки.
Інформацію також підтвердив речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський.
Наразі польська влада не повідомляє, хто може стояти за ймовірним замахом і наскільки конкретною є загроза для посадовців.
- Західні розвідувальні служби попередили керівників оборонних компаній Європи, що Росія посилює зусилля з метою їхнього вбивства. Керівники невеликих компаній, особливо тих, що займаються виробництвом дронів або їх компонентів, також перебувають у полі зору росіян.