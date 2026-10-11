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У Польщі перевіряють інформацію про можливий замах на Туска та міністра оборони, – медіа

Після отримання інформації про потенційну загрозу польські силовики скликали спеціальну нараду.

У Польщі перевіряють інформацію про можливий замах на Туска та міністра оборони, – медіа
Дональд Туск
Фото: EPA/UPG

Поліція Польщі отримала інформацію про можливий замах на прем’єр-міністра Дональда Туска та віцепрем’єра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. Через потенційну загрозу силові структури країни скликали спеціальну нараду.

Про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Польщі Кароліна Галецька в соцмережі X, пише Onet.

За її словами, міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський і міністр-координатор спеціальних служб Томаш Сємоняк доручили вжити необхідних заходів після отримання інформації.

На 11 жовтня об 11:00 за місцевим часом запланували нараду в Центрі антитерористичної діяльності Агентства внутрішньої безпеки Польщі. У ній мають взяти участь представники поліції, Служби охорони держави та Агентства внутрішньої безпеки.

Інформацію також підтвердив речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський.

Наразі польська влада не повідомляє, хто може стояти за ймовірним замахом і наскільки конкретною є загроза для посадовців.

  • Західні розвідувальні служби попередили керівників оборонних компаній Європи, що Росія посилює зусилля з метою їхнього вбивства. Керівники невеликих компаній, особливо тих, що займаються виробництвом дронів або їх компонентів, також перебувають у полі зору росіян.
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