FT: США атакували торговельне судно в Оманській затоці

Американські військові заявили, що судно не реагувало на попередження. Тим часом Іран повідомив про вибух на нафтовому супертанкері в Ормузі.

США завдали удару по комерційному судну в Оманській затоці, яке, за даними американських військових, намагалося пройти через морську блокаду іранських портів.

Про це пише Financial Times.

За інформацією Центрального командування США (CENTCOM), американський винищувач уразив високоточною зброєю судно M/V Ocean Molica під прапором Панами. Удар пошкодив рушійну систему судна, через що воно втратило можливість рухатися самостійно. Екіпаж не постраждав.

Реклама

У CENTCOM заявили, що судно раніше вийшло з іранського порту та намагалося пройти через регіональні води. Американські військові відкрили вогонь після того, як екіпаж проігнорував попередження.

Це перший за понад місяць удар США по судну поблизу Ірану. Востаннє про атаки на іранські судна Пентагон повідомляв на початку вересня, коли американські сили завдали ударів по п’яти нафтових танкерах, які належали Корпусу вартових Ісламської революції.

Тим часом КВІР заявив, що нафтовий супертанкер, який намагався вийти з Ормузької протоки, підірвався на морській міні. Назву судна та інформацію про постраждалих не повідомили. Іранська сторона стверджує, що танкер рухався небезпечним маршрутом, який Тегеран не дозволяв використовувати.

Останніми днями Іран посилив атаки на комерційні судна, які проходять через Ормузьку протоку та поблизу неї. Це спричинило нові ризики для морських перевезень і постачання нафти.

Загострення відбувається на тлі заяв президента США Трампа, що американські сили не атакуватимуть Іран до проміжних виборів у Конгрес США, запланованих на 3 листопада.

Також Трамп відхилив пропозицію Ірану щодо семиденного припинення бойових дій та відкриття Ормузької протоки. Американський президент також повідомив своїм помічникам, що очікує можливого відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів у США в листопаді.