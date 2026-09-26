Іран запропонував припинення бойових дій в обмін на відкриття Ормузької протоки, скасування блокади портів і послаблення санкцій.

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США та арабські країни розпочали таємні переговори з Іраном

Президент США Дональд Трамп відхилив пропозицію Ірану щодо семиденного припинення бойових дій та відкриття Ормузької протоки.

За даними The Wall Street Journal, американський президент також повідомив своїм помічникам, що очікує можливого відновлення ударів по Ірану після проміжних виборів у США в листопаді.

Тегеран передав Вашингтону нову семиденну пропозицію щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці та поновлення ширших переговорів для остаточного врегулювання війни.

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У межах запропонованого плану Іран очікує від США скасування блокади своїх портів, послаблення нафтових санкцій та розблокування частини заморожених активів. Після цього сторони мають перейти до переговорів щодо ядерної програми Тегерана.

За інформацією WSJ, американські посадовці характеризують контакти між Вашингтоном і Тегераном через посередників як "позитивні та конструктивні".

Водночас Трамп скептично оцінює готовність Ірану виконати американські вимоги та очікує, що бойові дії можуть поновитися після листопадових виборів.

Іранська сторона заявила, що очікує офіційної відповіді США на свою пропозицію.