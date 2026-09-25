У ЄС вважають, що потенційні переможці виборів у Франції і Німеччині не зупинять допомогу Україні

Представники блоку вважають, що Євросоюз стійкий до політичних змін в окремих державах.

Високопосадовці ЄС наголошують, що можливі перемоги скептично налаштованих до України партій у Франції і Німеччині не зупинять допомогу Києву.

Представники ЄС переконані в стійкості блоку, яка дозволить витримати політичні зміни в окремих країнах, пише Reuters.

Так, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс зазначив, що Європа уважно стежить за політичними процесами, проте партнерство з Україною триватиме. За його словами, якщо хтось із союзників зменшить свою активність, інші підхоплять цей процес, адже збереження підтримки відповідає спільним інтересам регіону.

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Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна закликав не відволікатися на виборчі перегони, а зосередитися на нагальних потребах нашої держави. Він нагадав про загрозу складного зимового періоду, брак систем ППО і необхідність фінансування далекобійних програм.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зауважив, що хоча французькі націоналісти дещо змінили риторику, проросійські сили в Німеччині досі викликають тривогу.

Президент Фінляндії Александер Стубб закликав не панікувати через виборчі коливання і нагадав приклад Італії, де прихід до влади Джорджі Мелоні лише зміцнив позиції України. Він підкреслив, що країни східного флангу НАТО у будь-якому разі залишаться надійним тилом для Києва.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що Київ відстежує виборчі цикли в Європі й закликав не перетворювати тему України на інструмент внутрішньополітичних суперечок. Він висловив упевненість у мудрості європейських партнерів та довгостроковій підтримці.