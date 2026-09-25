Канадська провінція Онтаріо виділить 1 млн канадських доларів на відновлення енергетики й інфраструктури України

Торік Онтаріо передало Україні а трансформатори і генератори, на майже $5 млн.

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Уряд провінції Онтаріо (Канада) передасть 1 мільйон канадських доларів до Фонду підтримки енергетики України.

Про це оголосив прем'єр-міністр провінції Даг Форд, ідеться на сайті уряду Онтаріо.

Кошти спрямують на ремонт і обслуговування критичної енергосистеми напередодні зими.

Минулого року Онтаріо передало Україні енергетичне обладнання, зокрема трансформатори й генератори, на майже $5 млн.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення провінція прийняла понад 90 тисяч українських біженців, створила стипендіальну програму на 1,9 млн доларів для студентів, а також зробила обов'язковим вивчення історії Голодомору в місцевих школах.