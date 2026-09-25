Росіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, дронами та "Цирконами", є загиблі, пошкоджено пологовий будинок (оновлено)
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
​«Пелікан» виходить на полювання: як українська балістика пробиває коридори до Москви
Зеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
ВідеоЗеленський: Сили оборони уразили Московський НПЗ "Паляницею" та "Фламінго"
Ляшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
ЕксклюзивЛяшко пояснив, чому в аптеках є перебої з доступом до деяких ліків, і чи треба переживати
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
«У нас поки немає рішення, що перестрибне “шахед”». Розмова з директором Фонду Притули про пошук засобів проти реактивних дронів
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Ніяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
ЕксклюзивНіяких перерахунків чи конфіцієнтів медзакладах у кінці року не буде, — Ляшко
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
У Туреччині підліток відкрив стрілянину біля школи: зросла кількість поранених (оновлено)
Сирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ЕксклюзивСирський: у першому півріччі цього року забезпечення ЗСУ за всіма напрямками складало 15-20 % від потреб
ГоловнаСвіт

Канадська провінція Онтаріо виділить 1 млн канадських доларів на відновлення енергетики й інфраструктури України

Торік Онтаріо передало Україні а трансформатори і генератори, на майже $5 млн.

Канадська провінція Онтаріо виділить 1 млн канадських доларів на відновлення енергетики й інфраструктури України
Даг Форд
Фото: CNBC

Уряд провінції Онтаріо (Канада) передасть 1 мільйон канадських доларів до Фонду підтримки енергетики України. 

Про це оголосив прем'єр-міністр провінції Даг Форд, ідеться на сайті уряду Онтаріо

Кошти спрямують на ремонт і обслуговування критичної енергосистеми напередодні зими.

Минулого року Онтаріо передало Україні енергетичне обладнання, зокрема трансформатори й генератори, на майже $5 млн.

Крім того, від початку повномасштабного вторгнення провінція прийняла понад 90 тисяч українських біженців, створила стипендіальну програму на 1,9 млн доларів для студентів, а також зробила обов'язковим вивчення історії Голодомору в місцевих школах.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies