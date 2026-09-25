В Оттаві перейменують вулицю, названу на честь Дональда Трампа

Міська рада канадської столиці Оттави одностайно ухвалила рішення про перейменування вулиці Дональда Трампа.

Як пише Укрінформ, нової назви для авеню Трампа поки не запропонували - це зробить громада міста під час публічних обговорень. Причиною зміни назви є ворожа політика Білого дому щодо Канади після провалу торговельних переговорів між двома країнами.

Вулицю в Оттаві назвали на честь Трампа ще задовго до того, як він вперше став президентом. Тож його відзначили не як політика, а як мецената та інвестора в розвиток Нью-Йорка. Район, де розташована авеню Трампа, має назву "Центральний парк" і вшановує у назвах вулиць діячів, пов'язаних з американським "великим яблуком".