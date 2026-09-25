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В Оттаві перейменують вулицю, названу на честь Дональда Трампа

Не тільки президент США вміє все перейменовувати.

В Оттаві перейменують вулицю, названу на честь Дональда Трампа
Авеню Трампа в Оттаві
Фото: Укрінформ

Міська рада канадської столиці Оттави одностайно ухвалила рішення про перейменування вулиці Дональда Трампа.

Як пише Укрінформ, нової назви для авеню Трампа поки не запропонували - це зробить громада міста під час публічних обговорень. Причиною зміни назви є ворожа політика Білого дому щодо Канади після провалу торговельних переговорів між двома країнами.

Вулицю в Оттаві назвали на честь Трампа ще задовго до того, як він вперше став президентом. Тож його відзначили не як політика, а як мецената та інвестора в розвиток Нью-Йорка. Район, де розташована авеню Трампа, має назву "Центральний парк" і вшановує у назвах вулиць діячів, пов'язаних з американським "великим яблуком".  

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