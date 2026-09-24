Французькі військові не братимуть безпосередньої участі в бойових діях.

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Франція направить війська для захисту нафтового заводу в Саудівській Аравії.

Про це пише Bloomberg, цитуючи заяву Еммануеля Макрона.

Макрон заявив, що направить солдатів та військову підтримку для захисту саудівського порту Янбу. 24 вересня Саудівська Аравія перехопила ракети, які хусити випустили в бік порту Янбу на Червоному морі та міста Таїф.

Окрім солдатів, Франція направить також радіолокаційні системи та оборонні системи. Французькі військові не братимуть безпосередньої участі в бойових діях.

«Ми не збираємося втручатися в жодний конфлікт, але ми захищатимемо цей об'єкт», - зазначив Макрон.