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Франція направить війська для захисту нафтового заводу в Саудівській Аравії

Французькі військові не братимуть безпосередньої участі в бойових діях.

Франція направить війська для захисту нафтового заводу в Саудівській Аравії
Військові навчання у Франції, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Франція направить війська для захисту нафтового заводу в Саудівській Аравії.

Про це пише Bloomberg, цитуючи заяву Еммануеля Макрона.

Макрон заявив, що направить солдатів та військову підтримку для захисту саудівського порту Янбу. 24 вересня Саудівська Аравія перехопила ракети, які хусити випустили в бік порту Янбу на Червоному морі та міста Таїф.

Окрім солдатів, Франція направить також радіолокаційні системи та оборонні системи. Французькі військові не братимуть безпосередньої участі в бойових діях. 

«Ми не збираємося втручатися в жодний конфлікт, але ми захищатимемо цей об'єкт», - зазначив Макрон.

  • Велика Британія надасть Саудівській Аравії оборонну підтримку для протидії хуситам. Дозаправлення саудівських винищувачів під час місій, які Велика Британія вважає оборонними, розпочнеться найближчими днями.
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