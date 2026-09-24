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Латвія безстроково заборонила в'їзд батьку кандидатки в прем’єри за підтримку російської армії

Сергій Федотов живе у Росії, його компанія виготовляла для окупантів протитанкові загородження й печі.

Латвія безстроково заборонила в'їзд батьку кандидатки в прем’єри за підтримку російської армії
Очільниця МЗС Латвії Байба Браже

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже внесла громадянина Росії Сергія Федотова до списку персон нон грата. 

Ухвалили це рішення відповідно до норм імміграційного закону, заборонивши Федотову в'їзд до Латвії на безстроковий термін, пише Delfi.

Федотов є батьком Юлії Степаненко — кандидатки у прем'єр-міністри Латвії від об'єднання «Суверенна влада / Об'єднання младолатишів». 

Журналісти з'ясували, що чоловік та його підприємство «Forma ŽBI» протягом кількох років фінансово і матеріально допомагали російським військовим у війні проти України. Зокрема, його компанія виготовляла для окупантів протитанкові загородження й печі, а сам Федотов передавав транспортні засоби фондам забезпечення армії РФ.

Федотов підтвердив родинні зв'язки з латвійською політикинею. Раніше вона відмовлялася пояснювати походження коштовних подарунків від батька, а після введення обмежень на поїздки Федотов переписав на дочку свою квартиру в Ризі.

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