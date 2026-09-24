Зеленський відповів, що повинна зробити Росія, аби Україна припинила атакувати її НПЗ

Президент США Дональд Трамп у телефонній розмові з українським колегою справді просив перестати атакувати російську дизельну галузь. Але під час зустрічі 22 вересня у Нью-Йорку про це не йшлося, повідомив Володимир Зеленський Wall Street Journal.

Президент наголосив, що українські життя важливіші за ціни на енергоресурси. Він також не пов'язує здорожчання палива з українськими ударами – на його думку, воно спричинено перекриттям Ормузької протоки внаслідок війни на Близькому Сході.

«Але в будь-якому випадку, навіть якщо це (українські удари – Ред.) мають вплив, якщо всі хочуть просто допомогти людям з дизелем чи з цінами на дизель, окей – допоможіть нам зупинити Путіна з блекаутами на території України, з атаками на нашу цивільну інфраструктуру, водопостачання. Вода – не ворог для Путіна. Я маю на увазі, вода для людей. Тож якщо він атакує, він розуміє, що від України буде відповідь, і ми, звичайно, робитимемо це, безумовно, поки війна не закінчиться», – сказав він.

Володимир Зеленський додав, що для того аби Україна перестала атакувати НПЗ, Росія мусить погодитися на енергетичне перемир'я.

«Якщо ви не хочете атак на енергетику, енергопостачання, бензин, дизель, НПЗ, газ, водопостачання, тому що воно залежить від електрики, дефіцит і все інше, електроенергію. Якщо ви вирішили не атакувати критичну інфраструктуру, то це означає саме критичну інфраструктуру, є перелік критичної інфраструктури. І я думаю, що всі шановані лідери держав мають знати, що означає не атакувати енергетику. Цілком зрозуміло, що це означає», – прокоментував президент України.