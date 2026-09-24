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У Казахстані під час військових навчань загинули дев’ять військових

Під час маневрів 19 військових віднесло в море.

У Казахстані під час військових навчань загинули дев’ять військових
Ілюстративне фото
Фото: uainfo.org

Щонайменше дев’ятеро військовослужбовців Казахстану загинули під час проведення навчань Військово-морських сил.

Про це повідомило Міністерство оборони країни.

Зазначається, що в Мангистауській області при виконанні навчально-бойового завдання на узбережжі Каспійського моря у зв’язку з різким погіршенням метеорологічних умов і посиленням вітру 19 військових віднесло в море.

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Трьох вдалося врятувати, одного шпиталізували. 

Решту військових шукають.

"На місце події негайно спрямовані сили й засоби рятувальних служб. У пошуково-рятувальній операції задіяно підрозділи Військово-морських сил, Міністерства з надзвичайних ситуацій, авіацію й інші відповідні служби", – йдеться в повідомленні.

Інші деталі поки що невідомі.

  • Як повідомлялося, 11 вересня в казахстанському секторі Каспійського моря розпочалися планові навчання Військово-морських сил. 
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