Щонайменше дев’ятеро військовослужбовців Казахстану загинули під час проведення навчань Військово-морських сил.
Про це повідомило Міністерство оборони країни.
Зазначається, що в Мангистауській області при виконанні навчально-бойового завдання на узбережжі Каспійського моря у зв’язку з різким погіршенням метеорологічних умов і посиленням вітру 19 військових віднесло в море.
Трьох вдалося врятувати, одного шпиталізували.
Решту військових шукають.
"На місце події негайно спрямовані сили й засоби рятувальних служб. У пошуково-рятувальній операції задіяно підрозділи Військово-морських сил, Міністерства з надзвичайних ситуацій, авіацію й інші відповідні служби", – йдеться в повідомленні.
Інші деталі поки що невідомі.
- Як повідомлялося, 11 вересня в казахстанському секторі Каспійського моря розпочалися планові навчання Військово-морських сил.