Це є різкою ескалацією нещодавніх бойових дій між двома країнами, яка ставить під загрозу міжнародні посередницькі зусилля.

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Пакистан заявив, що сьогодні зранку завдав авіаударів по 10 об'єктах в Афганістані, які були використані для здійснення атак безпілотників на країну днем раніше.

Про це повідомляє France24.

Це є різкою ескалацією нещодавніх бойових дій між двома країнами, яка ставить під загрозу міжнародні посередницькі зусилля.

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Речник уряду Афганістану Забіхулла Муджахід заявив, що внаслідок авіаударів загинули чотири цивільні жителі у південних та східних афганських провінціях Кандагар, Пактія та Хост.

“На ці безсоромні акти агресії та напади пакистанського військового режиму буде відповідь”, – сказав він.

Ісламабад раніше заявив, що афганські сили Талібану випустили 8 безпілотників та обстріляли пакистанські прикордонні пости. Бойовики намагалися перед цим проникнути через кордон.

Муджахід відкинув заяви Пакистану про атаки безпілотників і попередив про “наслідки” для Пакистану через завдані ним авіаудари.

Суперечливі заяви щодо атак безпілотників з’явилися через два дні після того, як пакистанські винищувачі завдали ударів по об’єктах у східному Афганістані, які, за твердженням Ісламабада, були схованками бойовиків.