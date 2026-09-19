У Пакистані кількість загиблих унаслідок теракту смертника зросла до 31

Кілька бойовиків досі переховуються у приміщенні спецпідрозділу поліцейського комплексу, перестрілка триває.

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Кількість загиблих унаслідок теракту, здійсненого смертником у місті Кохат у Пакистані поблизу афганського кордону, зросла щонайменше до 31 особи.

Про це повідомляє DW, зазначаючи, що бойові дії тривають.

У п’ятницю бойовики напали на комплекс районного управління поліції у місті. Раніше повідомлялося, що терорист-смертник у в’їхав поліцейську будівлю на автомобілі, начиненому вибухівкою.

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Вибух автомобіля, начиненого вибухівкою, спричинив потужний удар і завдав значних пошкоджень мечеті, розташованій на території поліцейського комплексу.

“На цей момент унаслідок нападу бойовиків і вибуху, здійсненого смертником, загинула щонайменше 31 особа, зокрема 16 співробітників поліції, а понад 100 людей отримали поранення”, – повідомив агентству AFP представник поліції.

Кілька бойовиків досі переховуються у приміщенні спецпідрозділу поліцейського комплексу. Перестрілка з ними триває ще з пізнього вечора минулої доби. Їхня точна кількість наразі невідома.

Детальніше про напад

У заяві поліції йдеться, що теракт із залученням смертника стався поблизу мечеті саме тоді, коли всередині відбувалася молитва за участю правоохоронців, їхніх родичів та інших цивільних осіб.

Також повідомляється, що після того, як щонайменше двоє інших нападників спробували проникнути до будівлі, сили безпеки вступили в перестрілку з бойовиками.

Відповідальність за напад узяло на себе місцеве угруповання бойовиків “Іттехад-уль-Муджахідін Пакистан”, пов’язане з пакистанським рухом “Талібан” (“Техрік-е-Талібан Пакистан” – TTP).