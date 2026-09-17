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Вибух біля ТЦК на Львівщині кваліфікують як терористичний акт

За попередніми даними, невідомий вибуховий пристрій викинули з автомобіля особи, які проїжджали повз.

Вибух біля ТЦК на Львівщині кваліфікують як терористичний акт

СБУ кваліфікує вибух біля ТЦК та СП в Миколаєві Львівської області як терористичний акт та вже відкрила відповідне кримінальне провадження.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ у Львівській області.

Вибух стався 17 вересня, близько 16:30 біля Стрийського районного ТЦК та СП в Миколаєві. Унаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець. Медики надали чоловіку необхідну допомогу на місці.

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Попередньо встановлено, що невідомий вибуховий пристрій викинули з автомобіля особи, які проїжджали повз військовий об’єкт.

Чоловіків оперативно розшукали та затримали. 

"Служба безпеки спільно з Національною поліцією та військовою прокуратурою проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього", - йдеться в заяві.

Досудове розслідування триває за статтею 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). 

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