«Повернись живим» зібрав 180 млн на захист портів. Чому це важливо

Фонд «Повернись живим» у рамках проєкту «Дронопад» цільово залучив понад 180 млн грн для захисту критичної інфраструктури на півдні України. Зокрема йдеться про порти та морські шляхи. Про це йдеться у пресрелізі організації.

У фонді зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення росіянами було пошкоджено або частково зруйновано 1002 об'єкти портової інфраструктури України та понад 200 цивільних суден, також постраждали 283 цивільні особи. Особливо інтенсивними атаки стали в липні цього року. Лише за перші 2 тижні липня росія здійснила 23 удари по українських портах та 17 атак на цивільні судна.

За даними фонду, від початку 2026 року російські війська спрямували на українські порти понад 1500 ударних безпілотників. Лише у квітні було зафіксовано понад 500 атак БпЛА на портову інфраструктуру.

Реклама

«У 2025 році Україна експортувала агропродукції на понад 20 млрд доларів через ключові чорноморські порти — це половина всіх експортних надходжень країни у війні. Захист портової інфраструктури є важливою частиною збереження експортного потенціалу, який буде використано, коли поновиться свобода судноплавства», — пояснює Микола Бєлєсков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим».

Щоб підсилити спроможності Сил безпеки та оборони України захистити українські порти та морські шляхи від повітряних загроз, фонд «Повернись живим» у рамках проєкту «Дронопад» цільово залучив понад 180 млн грн для захисту критичної інфраструктури на півдні країни. Інвестувати в розбудову системи перехоплення російських безпілотників та прикриття портової інфраструктури в південному регіоні фонд почав ще у лютому цього року.

Фото: Повернись живим

Фонд передав дрони-перехоплювачі STING, «Блискавка» та P1-SUN, наземні станції керування, засоби зв'язку, генератори й транспорт підрозділам Сухопутних військ, Повітряних сил, ВМС, ДПСУ, Нацгвардії, СБУ та ГУР.

У «Повернись живим» зазначили, що з 22 липня 2026 року, після масштабних і системних обстрілів портової інфраструктури та цивільних суден, судноплавство в портах Одещини фактично зупинилося. Різко зросли ставки фрахту та страхування, а судновласники й екіпажі відмовляються заходити в українські порти. Усе це позначилося на зовнішній торгівлі України. За попередніми даними Державної митної служби, у липні експорт товарів скоротився до $3,1 млрд проти $3,5 млрд у червні. За перші шість днів серпня Україна відвантажила 312 900 тонн агропродукції – на 60% менше, ніж за аналогічний період липня.

Фото: Повернись живим

Значну частину коштів залучили завдяки внескам українських держкомпаній, бізнесу та міжнародних партнерів — зокрема 950 тисяч євро від норвезької Fritt Ukraina.

Проєкт «Дронопад» допомагає розбудовувати у Силах оборони України екосистему для знищення російських безпілотників за допомогою дронів-перехоплювачів. Разом із дронами, фонд «Повернись живим» забезпечує військові підрозділи необхідним супутнім обладнанням: засобами зв’язку, джерелами живлення, транспортом тощо. Підрозділи, долучені до цього проєкту, вже знищили понад 60 000 російських безпілотників; це орієнтовно кожен п’ятий БпЛА, який заходить в український повітряний простір, порахували у фонді.