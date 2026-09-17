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Росіяни атакували Запорізький район авіабомбами: загинула жінка

Ще одна людина отримала поранення внаслідок обстрілу.

Росіяни атакували Запорізький район авіабомбами: загинула жінка
Обстріл Запорізького району
Фото: Запорізька ОВА

Російські військові сьогодні вдень завдали ударів керованими авіабомбами по селу Сторчове Запорізького району. 

Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Одна з авіабомб влучила у приватний будинок та господарські споруди. Внаслідок удару майно людей, які там проживали, було знищене вщент.

Загинула 51-річна жінка. Також постраждав 70-річний чоловік. Йому надають медичну та всю необхідну допомогу.

Фото: Запорізька ОВА

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