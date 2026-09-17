Росіяни атакували Запорізький район авіабомбами: загинула жінка

Російські військові сьогодні вдень завдали ударів керованими авіабомбами по селу Сторчове Запорізького району.
Про це повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін.
Одна з авіабомб влучила у приватний будинок та господарські споруди. Внаслідок удару майно людей, які там проживали, було знищене вщент.
Загинула 51-річна жінка. Також постраждав 70-річний чоловік. Йому надають медичну та всю необхідну допомогу.
- За минулу добу, 17 вересня, пʼятеро людей отримали поранення внаслідок ворожих атак на Запоріжжя та Запорізький район. Загалом окупанти завдали 900 ударів по 50 населених пунктах Запорізької області. 6 ракетних ударів прийшлися по обласному центру