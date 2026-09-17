Уряд виділить 789 млн грн на антидроновий захист доріг у прифронтових регіонах

Кошти розподілять між Запорізькою, Чернігівською, Дніпропетровською, Донецькою та Херсонською областями.

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Уряд спрямує 789 млн грн із резервного фонду на облаштування антидронового захисту на дорогах, які мають пріоритетне значення для оборони та логістики.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький в своєму Telegram-каналі.

357 млн грн отримає Агентство відновлення, ще 432 млн грн спрямують обласним військовим адміністраціям прифронтових регіонів. Кошти розподілять між Запорізькою, Чернігівською, Дніпропетровською, Донецькою та Херсонською областями.

"Роботи мають розпочатися невідкладно та бути завершені якнайшвидше", – наголосив Корецький.