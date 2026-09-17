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Уряд виділить 789 млн грн на антидроновий захист доріг у прифронтових регіонах

Кошти розподілять між Запорізькою, Чернігівською, Дніпропетровською, Донецькою та Херсонською областями.

Уряд виділить 789 млн грн на антидроновий захист доріг у прифронтових регіонах
Ілюстративне фото
Фото: 24 ОМБР імені короля Данила

Уряд спрямує 789 млн грн із резервного фонду на облаштування антидронового захисту на дорогах, які мають пріоритетне значення для оборони та логістики.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький в своєму Telegram-каналі.

357 млн грн отримає Агентство відновлення, ще 432 млн грн спрямують обласним військовим адміністраціям прифронтових регіонів. Кошти розподілять між Запорізькою, Чернігівською, Дніпропетровською, Донецькою та Херсонською областями.

"Роботи мають розпочатися невідкладно та бути завершені якнайшвидше", – наголосив Корецький.

  • У липні в прифронтових регіонах розгорнули 215 км антидронового захисту доріг. А від початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту облаштувала понад 1184 км антидронового захисту ключових логістичних маршрутів.
  • На початку цього року на антидронові сітки в прикордонних районах з держбюджету виділили додаткові ₴1,6 млрд.
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