За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 252 загиблих.

Як повідомив Координаційний штаб із питань поводження із військовополоненими, за твердженням російської сторони, тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям.

Тіла вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Фото: Коорштаб із питань поводження із військовополоненими Репатріаційні заходи

Слідчі правоохоронних органів разом із експертними установами МВС проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

«Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих тіл до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ», – зазначили у Штабі.