Посадовця селищної ради з Київщини підозрюють у привласненні 25 млн грн на «єВідновленні»

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру посадовцю однієї із селищних рад у незаконних компенсаціях за програмою «єВідновлення».

Як розповіли у Нацполіції, підозрюють у організації схеми незаконного заволодіння бюджетними коштами, призначеними для компенсації за знищене внаслідок бойових дій житло, посадовця селищної ради у Бородянській громаді. Разом зі спільниками він вносив завідомо неправдиві відомості про ступінь пошкодження та технічний стан будинків.

Слідчі встановили, що посадовець організував групу, учасники якої налагодили механізм незаконного отримання державних компенсацій за житлові будинки, які фактично не були знищені внаслідок бойових дій. До реалізації схеми вони залучили власників нерухомості та фахівців у будівельній галузі.

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До технічної документації та актів обстеження вносили завідомо неправдиві відомості про ступінь пошкодження та технічний стан будинків. Надалі ці документи використовували для внесення недостовірної інформації до державних інформаційних систем та отримання незаконних компенсацій.

Через це державі завдано збитків на майже 25 мільйонів гривень.

Слідчі поліції Київщини повідомили трьом учасникам організованої групи про підозру за фактами службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Крім того, ще 11 фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.