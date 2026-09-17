«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Причиною смерті колишньої нареченої Володимира Кличка назвали наркотик
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
У Польщі не можуть просвітити рентгеном знайдений у морі російський дрон
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
ГоловнаСуспільствоПодії

Посадовця селищної ради з Київщини підозрюють у привласненні 25 млн грн на «єВідновленні»

Чиновник із спільниками вносили неправдиві відомості про ступінь пошкодження та стан будинків. 

Посадовця селищної ради з Київщини підозрюють у привласненні 25 млн грн на «єВідновленні»
Фото: Нацполіція Рівненської області

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру посадовцю однієї із селищних рад у незаконних компенсаціях за програмою «єВідновлення». 

Як розповіли у Нацполіції, підозрюють у організації схеми незаконного заволодіння бюджетними коштами, призначеними для компенсації за знищене внаслідок бойових дій житло, посадовця селищної ради у Бородянській громаді. Разом зі спільниками він вносив завідомо неправдиві відомості про ступінь пошкодження та технічний стан будинків.

Слідчі встановили, що посадовець організував групу, учасники якої налагодили механізм незаконного отримання державних компенсацій за житлові будинки, які фактично не були знищені внаслідок бойових дій. До реалізації схеми вони залучили власників нерухомості та фахівців у будівельній галузі.

Реклама

До технічної документації та актів обстеження вносили завідомо неправдиві відомості про ступінь пошкодження та технічний стан будинків. Надалі ці документи використовували для внесення недостовірної інформації до державних інформаційних систем та отримання незаконних компенсацій.

Через це державі завдано збитків на майже 25 мільйонів гривень.

Слідчі поліції Київщини повідомили трьом учасникам організованої групи про підозру за фактами службового підроблення та заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 362, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). Крім того, ще 11 фігурантам повідомлено про підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). 

Санкція статей передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

  • єВідновлення – це програма компенсацій за пошкоджене та знищене житло. Старт програми єВідновлення відбувся у 2023 році
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies