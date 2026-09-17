​Білецький: північна "клешня" росіян на Донеччині фактично розгромлена

Українські військові ведуть боротьбу насамперед за вигідні для оборони рубежі, а не за певну кількість відвойованих територій.

Російські війська на Донецькому напрямку планували охопити міста-фортеці з двох боків – через Добропілля з півдня та Святогірськ із півночі. За словами командира 3-го армійського корпусу, бригадного генерала Андрія Білецького, північну частину цього задуму українським силам вдалося фактично знищити.

Про це Білецький розповів в ефірі "Єдиних новин".

Він пояснив, що стратегічна мета Сил оборони на цьому напрямку полягає в обороні Донецької та Луганської областей. Тому українські військові ведуть боротьбу насамперед за вигідні для оборони рубежі, а не за певну кількість відвойованих територій.

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Російський план передбачав рух із півдня через Добропілля, тоді як із півночі війська РФ мали просуватися через виступ у напрямку Святогірська, а далі – до Барвінкового. У результаті дві частини російського угруповання мали зійтися, створивши охоплення.

Нині ситуація на Добропільському напрямку залишається складною, однак контрольованою, сказав Білецький. Водночас північна "клешня", за його словами, фактично розгромлена.

"Для нас критично важливо, щоб вони якраз не мали спроможностей відновити не тут, не на полі бою, не піхотою, умовно кажучи, вирішувати питання, а паралізуючи логістику, паралізуючи тилові, не давати можливість росіянам відновити цей наступ", – наголосив командир.

У такому разі російським військам доведеться штурмувати безпосередньо Слов'янську, Краматорську, Дружківську та Костянтинівську агломерації. Білецький зазначив, що прямий штурм цих міст є значно складнішим і затратнішим для РФ, ніж спроба їх охопити.

Ворожа армія має більше піхоти, ніж Україна

Командир 3-го армійського корпусу також визнав, що російська армія наразі має більше піхоти, ніж українські сили. Водночас, за його словами, протягом останнього року дефіцит піхоти почав проявлятися і в російських військах.

Водночас Білецький зауважив, що нова мобілізація в Росії може створити додаткові труднощі для України, але водночас матиме соціальні наслідки всередині самої РФ.

Що передувало?

Третій армійський корпус зараз проводить наступ на півночі Донецької області. Операція має назву "Вівальді" і до 15 вересня тривала в режимі повної інформаційної тиш. Перший етап був спрямований на ліквідацію інфільтрації російських військ і порушення їхньої логістики.

Наслідком пошуково-ударних дій українських підрозділів стало знищення осередків просочення противника в районі Новоселівки, Олександрівки, Ярової та на околицях Корового Яру. Загалом від інфільтрації зачистили близько 75 квадратних кілометрів.