Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
Джерела: українські спецслужби ліквідували в Донецьку убивцю розвідника-спецпризначенця Максима Шаповала
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
«У Брюсселі тепер десять разів подумають». Чому Рада не ухвалює закони, від яких залежить допомога ЄС
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Мерц скасував розмову з Трампом після його заяви про перемогу АдН на виборах у Німеччині
Росіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою, БпЛА і крилатими ракетами. 5 жертв, понад 30 постраждалих (оновлено)
Радянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
ФотоРадянсько-український словник, або Яку країну, слава Богу, просрали
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
Головний конструктор Fire Point: "Можливість занурити Москву та Пітер у повний блекаут є"
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
У Fire Point заявили про початок військових випробувань балістичної ракети FP-7
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
Університетська лікарня у Львові дозволила показати злам – Ляшко про зміну підходів до медосвіти
«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
Відео«Психіка цього дуже очікує». Як давати собі раду в постійні тривоги? Відповідає Ксенія Возніцина
ГоловнаСуспільствоВійна

Третій корпус проводить наступ на півночі Донецької області. Звільнено Середнє, зруйновано інфільтрацію на 75 кв. км

Операція триває і вимагає інформаційної тиші. 

Третій корпус проводить наступ на півночі Донецької області. Звільнено Середнє, зруйновано інфільтрацію на 75 кв. км
Андрій Білецький уперше розповів про наступ
Фото: скриншот

Третій армійський корпус проводить наступ на півночі Донецької області. Командир Андрій Білецький розкрив перші деталі.

Операція має назву «Вівальді» і досі тривала в режимі повної інформаційної тиші, повідомили в пресслужбі Третього АК. Перший етап був спрямований на ліквідацію інфільтрації російських військ і порушення їхньої логістики.

Реклама

«Завдяки ретельному плануванню та героїзму бійців Третього армійського корпусу завдано важкого удару по боєздатності 20-ї та 25-ї загальновійськових армій РФ», – заявив Андрій Білецький.

Наслідком пошуково-ударних дій українських підрозділів стало знищення осередків просочення противника в районі Новоселівки, Олександрівки, Ярової та на околицях Корового Яру. Загалом від інфільтрації зачистили близько 75 квадратних кілометрів. «Формувальним» елементом першого етапу стало звільнення Середнього, яке зараз повністю перебуває під контролем Сил оборони. 

Середнє звільнене від ворога бійцями Третього АК
Фото: Deep State
Середнє звільнене від ворога бійцями Третього АК

Білецький також заявив, що внаслідок ударів корпусу російські війська перенесли постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України – у Воронезьку область. 

За даними 3 АК, під час першого етапу операції «Вівальді» росіяни втратили близько 1,5 тисячі військових, понад 12 тисяч безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем та іншої техніки.

«У відкритих джерелах зараз говорять про те, що мета наших наступальних дій – вийти до Чорного Жеребця. Але операція називається “Вівальді”. А у Вівальді, як відомо, чотири сезони. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами», – сказав Білецький.

Подальші дії військових потребують інформаційної тиші, а передчасне розголошення деталей може зашкодити операції.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies