Третій армійський корпус проводить наступ на півночі Донецької області. Командир Андрій Білецький розкрив перші деталі.

Операція має назву «Вівальді» і досі тривала в режимі повної інформаційної тиші, повідомили в пресслужбі Третього АК. Перший етап був спрямований на ліквідацію інфільтрації російських військ і порушення їхньої логістики.

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«Завдяки ретельному плануванню та героїзму бійців Третього армійського корпусу завдано важкого удару по боєздатності 20-ї та 25-ї загальновійськових армій РФ», – заявив Андрій Білецький.

Наслідком пошуково-ударних дій українських підрозділів стало знищення осередків просочення противника в районі Новоселівки, Олександрівки, Ярової та на околицях Корового Яру. Загалом від інфільтрації зачистили близько 75 квадратних кілометрів. «Формувальним» елементом першого етапу стало звільнення Середнього, яке зараз повністю перебуває під контролем Сил оборони.

Фото: Deep State Середнє звільнене від ворога бійцями Третього АК

Білецький також заявив, що внаслідок ударів корпусу російські війська перенесли постачання паливно-мастильних матеріалів за межі України – у Воронезьку область.

За даними 3 АК, під час першого етапу операції «Вівальді» росіяни втратили близько 1,5 тисячі військових, понад 12 тисяч безпілотників, а також сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем та іншої техніки.

«У відкритих джерелах зараз говорять про те, що мета наших наступальних дій – вийти до Чорного Жеребця. Але операція називається “Вівальді”. А у Вівальді, як відомо, чотири сезони. Тому стежте за нашими офіційними повідомленнями і не поспішайте зі спойлерами», – сказав Білецький.

Подальші дії військових потребують інформаційної тиші, а передчасне розголошення деталей може зашкодити операції.