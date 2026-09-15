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​На Тернопільщині посадовців податкової викрили на вимаганні хабарів від бізнесу

Протягом весни-літа 2026 року зловмисники одержали від двох підприємств 75 000 євро. 

​На Тернопільщині посадовців податкової викрили на вимаганні хабарів від бізнесу
Фото: НАБУ

У Головному управлінні Державної податкової служби в Тернопільській області викрили схему систематичного одержання хабарів від місцевих компаній.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро. 

За даними слідства, заступниця начальника управління та керівник одного з територіальних підрозділів налагодили механізм збагачення на маніпуляціях із результатами податкових перевірок. Вони знаходили нібито багатомільйонні порушення та пропонували суттєво зменшувати суми штрафів в офіційних документах. 

Протягом весни-літа 2026 року зловмисники одержали від представника двох підприємств хабарів на загальну суму 75 000 євро. 

У червні податківці зажадали від чергової компанії відкат у розмірі 11,5% за безперешкодне бюджетне відшкодування ПДВ на понад 14,6 млн грн. Під час передачі хабаря через посередника злочин викрили.

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