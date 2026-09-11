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Україна розширює автоматичний обмін фінансовою інформацією з іншими країнами

ДПСУ зможе краще виявляти незадекларовані іноземні доходи, точніше визначати власників рахунків і контролюючих осіб.

Україна розширює автоматичний обмін фінансовою інформацією з іншими країнами
Державна податкова служба
Фото: ДПС

Україна приєдналася до доповнення до Багатосторонньої угоди компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (CRS MCAA). 

У Міністерстві фінансів зазначають, що це черговий крок до впровадження оновленого міжнародного стандарту CRS і посилення податкової прозорості.

Рішення створює міжнародно-правову основу для обміну розширеним обсягом інформації про фінансові рахунки українських податкових резидентів за кордоном із державами-партнерами. 

Завдяки цьому Державна податкова служба зможе краще виявляти незадекларовані іноземні доходи, точніше визначати власників рахунків і контролюючих осіб, а також удосконалювати податковий ризик-аналіз. Окрім цього, нові правила допоможуть протидіяти ухиленню від оподаткування, виведенню доходів за кордон і забезпечать рівні умови для всіх платників.

У Мінфіні наголошують, що приєднання до Доповнення не запроваджує жодних нових податків і не передбачає публічного розкриття даних. Отримані відомості податкові органи використовуватимуть лише за призначенням із дотриманням конфіденційності та вимог захисту інформації. 

Україна бере участь у міжнародному автоматичному обміні за стандартом CRS з 2024 року. Цього року відомство вже оновило національні правила відповідно до зміненого міжнародного стандарту.

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