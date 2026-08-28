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Карнаух: туристичний збір в двох областях України зріс на 60%

Це результати пілотного проєкту ДПС в Чернівецькій та Хмельницькій областях.

Карнаух: туристичний збір в двох областях України зріс на 60%
в.о голови Державної податкової служби України Леся Карнаух
Фото: Олександр Ратушняк

Туристичний збір в двох областях України зріс на 60%. Такими є перші результати пілотного проєкту щодо адміністрування туристичного збору, який ДПС започаткувала у квітні разом з 4 громадами Чернівецької та Хмельницької областей.

Про це повідомили в Державній податковій службі України.

«Саме заради такого результату ми й започаткували цей проєкт. Тішить, що приклад цих громад вирішили наслідувати й інші. Вперше туристичний збір задекларували у 19 громадах різних областей», ­– зазначила очільниця ДПС.

Загалом по Україні задекларовані суми туристичного збору зросли на 25,2 % (+17,7 млн грн) у І кварталі та на 24,9% (+19,7 млн грн) у ІІ кварталі.

За оцінками фахівців, 20-30% ринку працює в «тіні».  

  • Державна податкова служба України працює над тим, щоб більше громад запровадили туристичний збір. Як зазначила очільниця ДПС Леся Карнаух, туристичний збір, який ми сплачуємо, коли зупиняємося в готелях чи садибах - це ті кошти, які залишаються в громадах і йдуть на їх розвиток.
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