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На Буковині викрили посадовців патологоанатомічного бюро, які незаконно продавали органи померлих

Зловмисники співпрацювали з компаніями, які виготовляють біоімпланти для хірургії і стоматології.

На Буковині викрили посадовців патологоанатомічного бюро, які незаконно продавали органи померлих
органи померлих
Фото: Нацпол

На Буковині правоохоронці викрили схему незаконної торгівлі органами та тканинами померлих людей. 

Злочинну діяльність організували посадовці Чернівецького обласного патологоанатомічного бюро, повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

За його словами, учасники групи розподілили між собою ролі. Вони спілкувалися з родичами померлих, готували фіктивні документи, вилучали анатомічні матеріали і відповідали за їхню доставку замовникам.

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З тіл померлих забирали шкіру, кістки, сухожилля, рогівки та інші тканини. Все це продавали компаніям, які виготовляють біоімпланти для хірургії і стоматології.

Генпрокурор наголосив, що заклад не мав ліцензії на трансплантологію. Торгівлю з підприємствами маскували фіктивними договорами про «науково-медичне співробітництво», а передачу тканин оформлювали як «постачання сировини». З частиною клієнтів працювали взагалі без документів.

Родичів померлих схиляли до згоди маніпуляціями. Їм пропонували безкоштовне бальзамування, зберігання тіла чи знижки на послуги. При цьому люди навіть не здогадувалися про реальні обсяги вилучень і подальший продаж, додав Генпрокурор.

За словами Кравченка, слідчі задокументували й випадки, коли тканини забирали всупереч відмові рідних. В іншому епізоді дозвіл взяли у працівника геріатричного пансіонату, хоча похованням займалися родичі, у яких нічого не запитали.

Біоматеріали відправляли замовникам залізницею у спеціальних контейнерах із холодоагентом. Зокрема, правоохоронці зафіксували передачу десяти коробок із тканинами і відправку рогівок потягом Чернівці – Одеса.

Гроші за «послуги» заходили на рахунок бюро за актами приймання-передачі. Поряд із цим учасники схеми щомісяця отримували «тіньову готівку» через обмінники валют і ділили її між собою.

Правоохоронці затримали чотирьох працівників патологоанатомічного бюро і повідомили їм про підозру в незаконній торгівлі анатомічними матеріалами. У приміщеннях бюро, авто та за місцем проживання підозрюваних вже провели обшуки.

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