ОГП: на Буковині засудили жінку, яка виманювала гроші у родин зниклих безвісти військових

Суд у Чернівецькій області призначив три роки позбавлення волі 42-річній жінці, яка видавала себе за волонтерку та виманювала гроші у родичів військовослужбовців, зниклих безвісти. Жінка обіцяла організувати "евакуацію" нібито знайдених бійців.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Як встановили прокурори, жінка діяла з листопада 2025 року до січня 2026 року. Для пошуку потенційних жертв вона створювала фейкові акаунти у Facebook та месенджерах і відстежувала дописи родичів військових, які розшукували своїх близьких.

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Після цього вона писала людям та представлялася волонтеркою. Шахрайка заявляла, що їхнього родича нібито знайшли живим, однак він перебуває у важкому стані в "сірій зоні" і потребує термінової евакуації.

За організацію вигаданої евакуації жінка просила переказати кошти.

Щоб її історія виглядала правдоподібною, псевдоволонтерка використовувала фотографії військовослужбовців, які знаходила на сторінках їхніх родичів у соцмережах.

Після отримання грошей вона не припиняла спілкування, а вигадувала нові причини для переказів. Зокрема, повідомляла, що на організацію «евакуації» потрібно ще більше коштів.

У такий спосіб жінка заволоділа понад 75 тисячами гривень п’ятьох потерпілих.

За публічного обвинувачення прокурорів Окружної прокуратури міста Чернівці суд визнав 42-річну місцеву жительку винною у шахрайстві щодо родин військовослужбовців, які зникли безвісти під час війни.

Її дії кваліфікували за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.

Суд призначив жінці три роки позбавлення волі.