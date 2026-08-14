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Російського військового засудили до 12 років ув’язнення за згвалтування цивільної на Донеччині

Суд визнав військового РФ винним у систематичному сексуальному насильстві над 57-річною цивільною.

Російського військового засудили до 12 років ув’язнення за згвалтування цивільної на Донеччині
Фото: Офіс генпрокурора

Суд визнав російського військовослужбовця винним у воєнному злочині. Він систематично чинив сексуальне насильство щодо 57-річної цивільної жінки в окупованому селі Покровського району.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Прокурори Донецької обласної прокуратури довели в суді вину 50-річного громадянина РФ. Його засудили до 12 років позбавлення волі — максимального покарання за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Російський військовий до участі у війні проти України загалом провів 32 роки у місцях позбавлення волі за грабежі та розбої. Контракт із російською армією він підписав, перебуваючи в колонії. Після цього став стрільцем 114-ї окремої мотострілецької бригади 51-ї загальновійськової армії РФ.

У вересні 2025 року він разом із двома іншими російськими військовими проник до одного із сіл Покровського району та зайняв підвал приватного будинку. Там від обстрілів переховувалися двоє місцевих жителів.

Під час одного з російських обстрілів чоловік загинув. Його 57-річна супутниця залишилася в підвалі з трьома озброєними військовими.

На початку жовтня один із окупантів почав чинити щодо жінки сексуальне насильство. За даними прокуратури, це тривало близько двох місяців. Військовий погрожував потерпілій убивством у разі відмови.

Знущання припинилися у грудні, коли росіянина під час бойових дій взяли в полон українські військові. Потерпілу звільнили.

У суді обвинувачений заперечував свою причетність до злочину, однак прокурори надали докази, які суд визнав достатніми для доведення його вини.

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