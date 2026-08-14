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ОГП: Верховний Суд залишив у силі вироки 10 депутатам Держдуми РФ за сприяння агресії проти України

Кожного із засуджених покарали 15 роками позбавлення волі з конфіскацією майна.

ОГП: Верховний Суд залишив у силі вироки 10 депутатам Держдуми РФ за сприяння агресії проти України
Верховний Суд залишив у силі вироки 10 депутатам Держдуми РФ
Фото: ОГП

Російських депутатів засудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна за рішення, які передували повномасштабному вторгненню РФ.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Верховний Суд залишив без змін вироки 10 депутатам Держдуми Росії, яких визнали винними у сприянні посяганню на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

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Кожного із засуджених покарали 15 роками позбавлення волі з конфіскацією майна за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Прокурори довели, що у лютому 2022 року російські депутати голосували за визнання так званих "ДНР" та "ЛНР", а також ратифікацію договорів про співпрацю між Росією та цими псевдоутвореннями.

В Офісі генпрокурора зазначили, що ці рішення стали частиною плану керівництва РФ щодо порушення суверенітету та територіальної цілісності України і передували повномасштабному вторгненню.

Прокурори підтримували обвинувачення під час розгляду справ у судах усіх інстанцій. За результатами касаційного перегляду Верховний Суд залишив обвинувальні вироки без змін.

Засуджених депутатів оголосили в розшук. Строк покарання для них обчислюватиметься з моменту фактичного затримання.

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