На Буковині затримали чоловіка, який поранив двох поліцейських та переховувався у лісі

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На Буковині затримали чоловіка, який поранив двох поліцейських

На Буковині поліцейські затримали 54-річного жителя села Їжівці, який, за даними правоохоронців, поранив двох поліцейських і після цього 11 днів переховувався у лісовому масиві.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Інцидент стався 28 липня під час проведення санкціонованого обшуку в межах кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. За даними Нацполіції, чоловік раптово схопив зброю та відкрив вогонь у напрямку правоохоронців.

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Унаслідок стрілянини двоє оперативників карного розшуку поліції Буковини отримали вогнепальні поранення. Наразі вони перебувають у медичному закладі.

Після нападу чоловік утік і переховувався у лісі. Упродовж 11 днів правоохоронці проводили оперативно-розшукові та пошукові заходи.

Поліцейські встановили місцеперебування розшукуваного та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили та вилучили набої. Речові докази направили на експертні дослідження.

Інцидент стався 28 липня близько 07:45 у селі Їжівці Чернівецького району. Правоохоронці прибули до будинку 54-річного місцевого жителя для проведення слідчих дій у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Під час процесуальних заходів чоловік здійснив кілька пострілів із мисливської рушниці у бік поліцейських, після чого втік у напрямку лісу. Унаслідок стрілянини двоє правоохоронців отримали поранення.

Спочатку поліція оголосила чоловіка в розшук та попередила, що він може бути озброєним і становити небезпеку. Правоохоронці ввели в області спеціальну поліцейську операцію та проводили пошукові заходи.