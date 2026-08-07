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Чотири схеми ухилення від мобілізації у трьох областях: правоохоронці затримали організаторів

Зловмисники використовували підроблені медичні документи, фіктивне працевлаштування та псевдонавчання.

Чотири схеми ухилення від мобілізації у трьох областях: правоохоронці затримали організаторів
Затримано 7 організаторів ухилянтських схем
Фото: СБУ

Служба безпеки України, Державне бюро розслідувань і Національна поліція викрили нові схеми ухилення від мобілізації. Сімох організаторів оборудок затримали у Харківській, Кіровоградській та Вінницькій областях.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За гроші зловмисники допомагали військовозобов’язаним уникати призову. Для цього використовували підроблені медичні документи, фіктивне працевлаштування та псевдонавчання.

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У Харкові правоохоронці викрили посадовця штабу одного з батальйонів Нацгвардії. За 8 тисяч доларів він організовував фіктивне працевлаштування чоловіків на підприємство критичної інфраструктури. Це мало дозволити їм виїхати за кордон під виглядом службових відряджень.

Також на Харківщині затримали лікаря-психіатра, який раніше очолював місцеву філію розформованої МСЕК. Він оформляв фейкові довідки про непридатність до військової служби. Медик навіть допомагав клієнтам імітувати психічні розлади під час медоглядів.

На Кіровоградщині затримали завідувача кафедри одного з університетів. За 5 тисяч доларів він нібито зараховував чоловіків на фейкове навчання в аспірантурі. У Вінницькій області правоохоронці викрили канал незаконного переправлення військовозобов’язаних через кордон. За 12 тисяч доларів організатори показували маршрути нелегального перетину через річку.

Наразі затриманим повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

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