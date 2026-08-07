Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві судитимуть підозрюваних в організації роботи 39 нелегальних ігрових залів

Нелегальні зали виявили щонайменше за п’ятьма адресами.

У Києві судитимуть підозрюваних в організації роботи 39 нелегальних ігрових залів
У межах розслідування проведено 70 обшуків

До суду скеровано справу п’ятьох ймовірних учасників організованої групи, яка забезпечувала роботу 39 нелегальних гральних закладів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило, що упродовж липня-вересня 2025 року учасники групи діяли за єдиним планом із чітким розподілом ролей та забезпечували роботу залів гральних автоматів без відповідних ліцензій.

Реклама

Відвідувачам надавали доступ до азартних ігор через комп’ютерну техніку зі встановленими симуляторами гральних автоматів, а виграші виплачували готівкою. Використовуване обладнання не було сертифіковане та не підключалося до Державної системи онлайн-моніторингу.

Під час розслідування правоохоронці встановили 39 закладів у Києві, де вже надавали або планували надавати доступ до азартних ігор. Роботу нелегальних гральних залів задокументовано, зокрема, за п’ятьма адресами.

У межах кримінального провадження проведено понад 70 обшуків у гральних закладах і за місцями проживання учасників групи. Вилучено комп’ютерну техніку, грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.

Обвинувачення отримали організатор, пособник і троє співвиконавців. Дії обвинувачених, залежно від ролі кожного, кваліфіковано за ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies