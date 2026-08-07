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До суду скеровано справу п’ятьох ймовірних учасників організованої групи, яка забезпечувала роботу 39 нелегальних гральних закладів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Слідство встановило, що упродовж липня-вересня 2025 року учасники групи діяли за єдиним планом із чітким розподілом ролей та забезпечували роботу залів гральних автоматів без відповідних ліцензій.

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Відвідувачам надавали доступ до азартних ігор через комп’ютерну техніку зі встановленими симуляторами гральних автоматів, а виграші виплачували готівкою. Використовуване обладнання не було сертифіковане та не підключалося до Державної системи онлайн-моніторингу.

Під час розслідування правоохоронці встановили 39 закладів у Києві, де вже надавали або планували надавати доступ до азартних ігор. Роботу нелегальних гральних залів задокументовано, зокрема, за п’ятьма адресами.

У межах кримінального провадження проведено понад 70 обшуків у гральних закладах і за місцями проживання учасників групи. Вилучено комп’ютерну техніку, грошові кошти, мобільні телефони, чорнові записи та інші речові докази.

Обвинувачення отримали організатор, пособник і троє співвиконавців. Дії обвинувачених, залежно від ролі кожного, кваліфіковано за ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 КК України.