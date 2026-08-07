Росіяни атакували дві цивільні автівки у Херсоні

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Наслідки ударів росіян по автівках у Херсоні

Сьогодні зранку російські окупанти з безпілотників атакували цивільні автомобілі у Херсоні.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Атаки сталися у середмісті та у Центральному районі.

Реклама

Унаслідок першої постраждали чоловік і жінка. Співробітники поліції доставили їх до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. Попередньо, в обох потерпілих – мінно-вибухові травми.

Окрім того, 66-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення ніг і рук.

Унаслідок атаки по Центральному району також постраждав 41-річний херсонець. У чоловіка – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми.

Постраждалих людей госпіталізували у медичні заклади.