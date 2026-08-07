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Росіяни атакували дві цивільні автівки у Херсоні

Зранку внаслідок ударів окупантів по місту постраждали четверо людей.

Росіяни атакували дві цивільні автівки у Херсоні
Наслідки ударів росіян по автівках у Херсоні

Сьогодні зранку російські окупанти з безпілотників атакували цивільні автомобілі у Херсоні.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

Атаки сталися у середмісті та у Центральному районі.

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Унаслідок першої постраждали чоловік і жінка. Співробітники поліції доставили їх до лікарні для надання необхідної медичної допомоги. Попередньо, в обох потерпілих – мінно-вибухові травми. 

Окрім того, 66-річний чоловік отримав вибухову травму та уламкові поранення ніг і рук.

Унаслідок атаки по Центральному району також постраждав 41-річний херсонець. У чоловіка – контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми. 

Постраждалих людей госпіталізували у медичні заклади.

  • Упродовж минулої доби російська армія била по Херсонщині із артилерії, авіації та дронами. Поранені 32 людини, зокрема дитина. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, сільськогосподарські споруди, адмінбудівлю, автівкою швидкої, автобус, маршрутне таксі та приватні автомобілі. 
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