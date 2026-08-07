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Вчора від обстрілів Херсонщини отримали поранення 32 людини

Серед поранених є дитина. 

Вчора від обстрілів Херсонщини отримали поранення 32 людини
Російська армія вдарила по Зеленівці на Херсонщині, ілюстративне фото

Упродовж минулої доби російська армія била по Херсонщині із артилерії, авіації та дронами. Поранені 32 людини, зокрема дитина. 

Про це написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Раківка, Урожайне, Інгулець, Новорайськ, Кучерське, Нововознесенське, Чарівне, Миролюбівка, Станіслав, Хрещенівка, Золота Балка, Високопілля, Костирка, Дніпровське, Зеленівка, Кізомис, Козацьке, Милове, Михайлівка, Токарівка, Томарине, Томина Балка, Тягинка, Комишани, Осокорівка, Східне, Давидів Брід, Мала Сейдеминуха, Наддніпрянське, Антонівка, Інгулівка, Придніпровське, Зимівник, Садове, Ульяновка та місто Херсон.

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Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу,  сільськогосподарські споруди, адмінбудівлю, автівкою швидкої, автобус, маршрутне таксі та приватні автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 6 людей. 

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін. 

 

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