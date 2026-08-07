"Флеш" попередив представників бізнесу про анонімні листи від "власників шахедів"

Зловмисники пропонують заплатити, щоб об'єкти бізнесу не потрапили під атаку.

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Представники українського бізнесу почали отримувати листи, де зловмисники видають себе за "власників шахедів" і пропонують заплатити, щоб уникнути атаки на об'єкти.

Про це розповів радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов.

"Бізнес почав отримувати анонімні листи від «власників Шахідів» із пропозицією заплатити, щоб об’єкти бізнесу не піддавалися атакам Шахідів", - розповів "Флеш".

Він закликав представників бізнесу не піддаватись на подібні провокації.

"Я сподіваюся, що всім вистачить мудрості не вірити в цю нісенітницю", - зазначив він.