Федоров: Україна провела успішне тестування балістики, в ціль влучила чітко

Україна достатньо успішно протестувала власну балістичну ракету. В ціль вона влучила чітко й майже без збиття з курсу, повідомив колишній міністр оборони Михайло Федоров на подкасті Сергія Стерненка.

Тепер ці випробування мають завершити і розпочати бойові використання. Робота над проєктом тривала близько десяти років.

«В день мого звільнення ми якраз протестували один державний проєкт, який десять років розвивався, але не міг дійти до результату нормального: то неправильне технічне завдання, не було команди, багато проблем...» – сказав він.

Федоров додав, що найкращим методом боротьби з російськими балістичними ударами були б такі самі удари по їхніх пускових установках. Тоді ворог розумітиме, що через кілька хвилин після запуску вся команда, що запускає ракету, загине від балістичного удару.

Є й інші операції, але вони не будуть такими ефективними, як балістичні удари по пускових установках, додав він.

Назви балістичної зброї українського виробництва ексміністр не назвав. Відомо, що балістичну зброю розробляють у кількох проєктах: більш давньому, «Сапсан», і новішому від компанії Fire Point. РБК-Україна пише, що прототип «Сапсана» демонстрували ще в 2018 році.