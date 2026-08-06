У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях прогнозують грози.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

7 серпня в Україні очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомила ДСНС України.

У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях прогнозують грози. Місцями можливі град і шквали 15–20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

За інформацією ДСНС, водночас у більшості областей зберігатиметься надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Гідрометцентр повідомив, що вітер буде південний з переходом на північний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 20-25°, вдень сильна спека 35-38°, а у західних областях 27-32°.