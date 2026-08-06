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Генпрокурор: Викрито двох працівників податкової, які брали гроші за «лояльність»

На незаконних заробітках впіймали працівників ДПС на Сумщині.

Генпрокурор: Викрито двох працівників податкової, які брали гроші за «лояльність»
Затримання податківців на Сумщині
Фото: Офіс генпрокурора

Правоохоронці викрили двох працівників Головного управління Державної податкової служби у Сумській області. Їх підозрюють у вимаганні 80 тис. грн неправомірної вигоди від підприємця.

Про це повідомив в Telegram генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, заступник начальника управління – начальник відділу планових та позапланових перевірок оподаткування фізичних осіб та його заступниця вимагали гроші за те, щоб не застосовувати штрафні санкції під час перевірки, пов'язаної з припиненням діяльності ФОП.

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Правоохоронці задокументували передачу коштів двома частинами. Після отримання другого траншу посадовців затримали.

Наразі готується повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів. Досудове розслідування здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань.

«У корупції немає «малих» сум. Для конкретного підприємця це вимагання грошей за те, що посадовець зобов’язаний робити виключно відповідно до закону», – написав Краченко.

Фото: Офіс генпрокурора

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