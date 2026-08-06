На Дніпропетровщині Росія повторно атакувала рятувальників, коли вони ліквідовували наслідки обстрілу

Російські війська повторно атакували рятувальників в Нікопольському районі Дніпропетровської області. У цей час працівники ДСНС ліквідовували наслідки обстрілу.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.
Унаслідок повторного удару пошкоджено пожежно-рятувальну техніку. Серед особового складу постраждалих немає.
- Російська армія вдень 6 серпня атакувала Павлоград Дніпропетровської області. Спалахнула пожежа. За уточненою інформацією, внаслідок удару загинули двоє людей, поранені семеро.
- У місті загорілися склади логістичної компанії і магазину.
- Вчора через російські обстріли на Дніпропетровщині без світла залишилися 126 тисяч родин. Окупанти атакували енергооб’єкт ДТЕК.