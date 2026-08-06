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На Дніпропетровщині Росія повторно атакувала рятувальників, коли вони ліквідовували наслідки обстрілу

Серед особового складу постраждалих немає.

На Дніпропетровщині Росія повторно атакувала рятувальників, коли вони ліквідовували наслідки обстрілу
Обстріл рятувальників на Дніпропетровщині
Фото: ДСНС України

Російські війська повторно атакували рятувальників в Нікопольському районі Дніпропетровської області. У цей час працівники ДСНС ліквідовували наслідки обстрілу.

Про це повідомили в  пресслужбі ДСНС.

Унаслідок повторного удару пошкоджено пожежно-рятувальну техніку. Серед особового складу постраждалих немає.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

  • У місті загорілися склади логістичної компанії і магазину.
  • Вчора через російські обстріли на Дніпропетровщині без світла залишилися 126 тисяч родин. Окупанти атакували енергооб’єкт ДТЕК.
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