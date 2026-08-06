На Дніпропетровщині Росія повторно атакувала рятувальників, коли вони ліквідовували наслідки обстрілу

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Російські війська повторно атакували рятувальників в Нікопольському районі Дніпропетровської області. У цей час працівники ДСНС ліквідовували наслідки обстрілу.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

Унаслідок повторного удару пошкоджено пожежно-рятувальну техніку. Серед особового складу постраждалих немає.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Російська армія вдень 6 серпня атакувала Павлоград Дніпропетровської області. Спалахнула пожежа. За уточненою інформацією, внаслідок удару загинули двоє людей, поранені семеро.