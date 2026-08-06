Російський дрон атакував маршрутний автобус у Херсоні

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У Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника на маршрутний автобус постраждали п’ятеро людей, серед них 15-річний підліток.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Удар по автобусу стався орієнтовно об 11:50 у Дніпровському районі міста. Постраждалого підлітка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення обличчя та кінцівок.

Також до лікарні доправили двох чоловіків віком 58 і 53 роки та двох жінок – 37 і 54 років. У них діагностували вибухові травми, контузії та уламкові поранення.

Медики надають потерпілим необхідну допомогу та проводять обстеження.