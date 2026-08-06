Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Туск назвав "ідіотськими" заклики заблокувати вступ України до ЄС і закликав припинити антиукраїнську риторику
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Трамп готував США до наймасштабнішої атаки з часів Другої світової війни
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Поліція отримала заяву щодо незаконності проведення у Почаївській лаврі хресної ходи
Масована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
ФотоМасована атака по Україні: на Дніпропетровщині загинула родина, у Львові – удар по багатоповерхівках (доповнюється)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Росіяни атакували Київ балістикою і "Цирконами", є загиблі (доповнено)
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Американська асоціація серця пояснила, скільки чашок кави безпечно пити щодня
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Київ перебував під атакою балістики і реактивних БпЛА. Є жертва і поранені (оновлено)
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Загинув керівник пошукового загону "Плацдарм" Олексій Юков
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
Мер Тбілісі Каладзе заявив про обман України і Грузії з боку НАТО
ГоловнаСуспільствоВійна

Російський дрон атакував маршрутний автобус у Херсоні

П’ятеро людей постраждали, серед них – підліток.

Російський дрон атакував маршрутний автобус у Херсоні
Ілюстративне фото
Фото: United24

У Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника на маршрутний автобус постраждали п’ятеро людей, серед них 15-річний підліток.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Удар по автобусу стався орієнтовно об 11:50 у Дніпровському районі міста. Постраждалого підлітка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення обличчя та кінцівок.

Також до лікарні доправили двох чоловіків віком 58 і 53 роки та двох жінок – 37 і 54 років. У них діагностували вибухові травми, контузії та уламкові поранення.

Медики надають потерпілим необхідну допомогу та проводять обстеження.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies