НАБУ офіційно прокоментувало підозру Ользі Стефанішиній

За версією слідства, майно, яким володіла ексурядовиця, було оформлено на її близьких осіб.

НАБУ і САП 6 серпня вперше офіційно прокоментували підозру експосолки України в США та колишньої віцепрем'єрки Ольги Стефанішиної. У пресслужбі Національного антикорбюро розповіли, що підозра оголошена за ймовірне незаконне збагачення на понад 13,9 млн грн і недостовірне декларування.

За даними слідства, Стефанішина володіла двома квартирами в ЖК «Файна Таун», що були оформлені на її подругу. Вартість цієї нерухомості – 11 мільйонів гривень.

У різний період в її власності перебували й інші активи, оформлені на близьких осіб:

квартира у столичному ЖК бізнес-класу «Львівська площа» (зареєстрована на матір);

паркомісце та кілька нежитлових приміщень у цьому ж ЖК (зареєстровані на батька);

автомобіль Mercedes-Benz GLC 220 d (зареєстрований на підлеглого).

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У деклараціях цього майна не було. Офіційні доходи підозрюваної не дозволяли їй придбати ці активи. У період з початку 2024 року до середини 2025 року вона заробила близько 3,7 млн грн. Натомість лише з її банківських рахунків було витрачено орієнтовно 4,2 млн грн.

«Крім того, вона вела перемовини щодо купівлі будинку під Києвом орієнтовною вартістю 550 тис. дол. США. За планом, 250 тис. дол. США мали бути сплачені готівкою, а решта суми – шляхом передачі продавцю двох згаданих вище квартир у ЖК "Файна Таун". Однак від угоди урядовиця відмовилася, імовірно, через призначення на дипломатичну посаду за кордоном», – повідомили у НАБУ.

Кваліфікація: ст. 368-5 та ч. 2 ст. 366-2 КК України. Сьогодні ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді застави в 6 млн гривень. САП клопотала про заставу в 13,3 млн. Захист просив відмовитися від обрання.

Ольга Стефанішина повідомила, що сама не має коштів на заставу, але шукатиме їх і консультуватиметься з адвокатами стосовно подання оскарження обраного запобіжного заходу. Справу проти себе вона характеризує як «бурю в склянці».

«Будь-які процесуальні дії, це частина законної роботи правоохоронної системи, а не встановлена провина. Я ставлюся до цих подій спокійно і без зайвих емоцій, а галас навколо цієї історії більше схожий на бурю в склянці води. Значну частину питань, що зʼявляються у медіа, зокрема щодо нерухомості, я понад рік тому коментувала публічно й доволі докладно. Ще після перших публікацій я сама надала журналістам усі необхідні документи щодо квартири, до якої виникали питання. Мені не було й немає чого приховувати», – коментувала вона.

Ольга Стефанішина

Уродженка Одеси, освіту здобула в КНУ імені Тараса Шевченка і Одеському національному економічному університеті. Має кваліфікацію юриста-міжнародника, перекладача з англійської мови та в галузі «фінанси та кредит».

З 2006 по 2007 займалася приватною юридичною практикою, а потім почала кар'єру в Міністерстві юстиції. З 2010 по 2015 була заступницею директора департаменту міжнародного права і директоркою у департаменті євроінтеграції.

З 2017 року працювала директоркою офісу з питань європейської і євроатлантичної інтеграції у секретаріаті Кабінету міністрів.

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У 2019 році балотувалася до Верховної Ради від «Української стратегії Гройсмана», але невдало. Того ж року працювала в юрфірмі «Ілляшев та Партнери», яка, окрім України, мала офіси у Росії, пише Рух Чесно.

У 2020 Ольга Стефанішина була призначена віцепрем'єркою – міністеркою з питань європейської і євроантлантичної інтеграції. В 2021 році Стефанішина увійшла до політради партії «Слуга народу».

У 2024 Стефанішина стала міністеркою юстиції, але зберегла посаду віцепрем'єрки з питань євроінтеграції.

Загалом Стефанішина очолювала напрямок європейської і євроантлантичної інтеграції понад п'ять років.

Торік стала послом України в США. Звільнилася за власним бажанням 3 серпня. Джерела LB ще в липні повідомляли про підготовку підозру дипломатці та її намір подати в відставку. 5 серпня стало відомо, що Стефанішина отримала нову підозру, однак в антикорупційних органах про це офіційно не повідомляли.

Перша підозра Ользі Стефанішиній була оголошена ще в 2019 році. Вона має статус обвинуваченої по справі колишньої міністерки юстиції часів Януковича Лукаш. Стефанішина фігурує в ній через те, що вона разом із іншими працівниками міністерства юстиції займалася організацією тендеру, за який Мін'юст заплатив 2,5 млн гривень. Це був тендер на аналіз українського і європейського законодавств. Окрім вартості, питання викликала і якість робіт.

Прізвище Стефанішиної фігурувало і в справі про можливе зловживання в АРМА. За даними журналістів УП, АРМА передавало активи в управління людям, близьким із Ольгою Стефанішиною. Віцепрем'єрка, коментуючи матеріал, підкреслила, що не пов'язана зі своїм колишнім чоловіком, згаданим у ньому.

«Після прочитання статті мене здивувала маніакальна спроба вплести мене, ну хоч якось, у справи колишнього чоловіка, з яким мої контакти відбуваються лише стосовно наших двох дітей. Про це я чітко і зазначила у детальній відповіді на запит журналістів. Починаючи від візуального оформлення статті і завершуючи систематичною згадкою "чоловік Ольги Стефанішиної", наче це якийсь особливий статус. У мене є ім'я, прізвище та посада. І так, в мене є особиста життєва історія тривалістю в 13 років повязана з Михайлом, яка не має жодного стосунку до моєї діяльності або нинішнього життя. Михайло Стефанішин – це окрема людина, з якою я розлучилася 7 років тому», – сказала вона.

16 липня 2025 в САП заявили, що прокурори на основі тексту УП почали розслідування можливого зловживання в АРМА. Підозру ні Стефанішиній, ні будь-кому іншому по цій справі тоді не оголосили.

Також hromadske з'ясувало, що віцепрем'єрка мешкала у квартирі її матері в елітному ЖК, яку не декларувала. У коментарі журналістам Ольга сказала, що цю квартиру її родина придбала ще в 2019 році, коли ціна була значно нижчою.