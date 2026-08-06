ЦПД: через дефіцит палива у російських містах починається сміттєва криза

Російські міста все більше відчувають дефіцит палива, спричинений українськими ударами по нафтопереробних заводах РФ.
На цьому наголошують у Центрі протидії дезінформації.
У російському Каспійську через використання неякісного пального з ладу вийшла половина сміттєвозів і у місті стався сміттєвий колапс.
“Місцева влада обіцяє швидко відремонтувати техніку, втім причина колапсу дещо глибша”, – зазначили у ЦПД.
Напередодні влада РФ на тлі тривалого дефіциту дозволила виробництво і продаж бензинів стандартів “Євро-2”, “Євро-3” та “Євро-4”, які є застарілими та не підходять для сучасної техніки.
Як наслідок, муніципальну техніку змушені заправляти паливом застарілого стандарту і вона масово виходить з ладу.
“Пропаганда та чиновники у РФ намагаються максимально применшити масштаб проблем з пальним, втім ефективно вирішити проблему з дефіцитом палива вони неспроможні. Небажання Кремля завершувати війну все негативніше позначається на щоденному житті всіх росіян”, – зазначили у Центрі.
- У Службі зовнішньої розвідки України повідомили, що російська влада намагається переконати населення, що паливна криза відступає, однак реальна ситуація свідчить про протилежне. Найскладніша ситуація, за інформацією розвідки, зберігається у Тамбовській, Астраханській, Кіровській, Пензенській, Воронезькій, Ростовській, Волгоградській, Оренбурзькій та Ярославській областях, Пермському краї, Чуваській Республіці, Мордовії, Удмуртії, а також на тимчасово окупованій території Криму. Для цих регіонів ознак стабілізації наразі немає.