ЦПД: через дефіцит палива у російських містах починається сміттєва криза

Влада дозволила виробництво і продаж бензинів застарілих стандартів “Євро-2”, “Євро-3” та “Євро-4”.

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Фото: Центр протидії дезінформації У Каспійську з ладу вийшла половина сміттєвозів

Російські міста все більше відчувають дефіцит палива, спричинений українськими ударами по нафтопереробних заводах РФ.

На цьому наголошують у Центрі протидії дезінформації.

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У російському Каспійську через використання неякісного пального з ладу вийшла половина сміттєвозів і у місті стався сміттєвий колапс.

“Місцева влада обіцяє швидко відремонтувати техніку, втім причина колапсу дещо глибша”, – зазначили у ЦПД.

Напередодні влада РФ на тлі тривалого дефіциту дозволила виробництво і продаж бензинів стандартів “Євро-2”, “Євро-3” та “Євро-4”, які є застарілими та не підходять для сучасної техніки.

Як наслідок, муніципальну техніку змушені заправляти паливом застарілого стандарту і вона масово виходить з ладу.

“Пропаганда та чиновники у РФ намагаються максимально применшити масштаб проблем з пальним, втім ефективно вирішити проблему з дефіцитом палива вони неспроможні. Небажання Кремля завершувати війну все негативніше позначається на щоденному житті всіх росіян”, – зазначили у Центрі.