В Молдові виявили уламки російського безпілотника

Фахівці з вибухотехнічного відділу поліції Молдови проводять розслідування, які мають встановити всі обставини справи.

Після попереднього огляду фрагментів, матеріалів та виявлених маркувальних позначень, фахівці встановили, що це безпілотник типу "Герань-2".

Фрагменти безпілотника знайшли правоохоронці та вилучили на експертизу.

Про це пише Newsmaker.

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Після огляду, фахівці встановили, що це безпілотник типу "Герань-2".

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