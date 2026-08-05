В Молдові виявили уламки російського безпілотника

Поблизу села Валени в Кагульського району Молдови виявили уламки російського безпілотника "Герань-2".
Про це пише Newsmaker.
Фрагменти безпілотника знайшли правоохоронці та вилучили на експертизу.
Після попереднього огляду фрагментів, матеріалів та виявлених маркувальних позначень, фахівці встановили, що це безпілотник типу "Герань-2".
Фахівці з вибухотехнічного відділу поліції Молдови проводять розслідування, які мають встановити всі обставини справи.
- Під час російського обстрілу Київщини постраждав водій із Молдови. Чоловік втратив вантажівку, гроші й документи і отримав опіки, коли допомагав іншого потерпілого із палаючої машини.