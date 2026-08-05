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В Молдові виявили уламки російського безпілотника

Після огляду, фахівці встановили, що це безпілотник типу "Герань-2".

В Молдові виявили уламки російського безпілотника
В Молдові виявили уламки російського дрона
Фото: Нацполіція Молдови/Telegram

Поблизу села Валени в Кагульського району Молдови виявили уламки російського безпілотника "Герань-2". 

Про це пише Newsmaker.

Фрагменти безпілотника знайшли правоохоронці та вилучили на експертизу.

Після попереднього огляду фрагментів, матеріалів та виявлених маркувальних позначень, фахівці встановили, що це безпілотник типу "Герань-2".

Фахівці з вибухотехнічного відділу поліції Молдови проводять розслідування, які мають встановити всі обставини справи.

  • Під час російського обстрілу Київщини постраждав водій із Молдови. Чоловік втратив вантажівку, гроші й документи і отримав опіки, коли допомагав іншого потерпілого із палаючої машини.
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